Сколько просят за легендарную Toyota Camry XV40 в идеальном состоянии

На украинском рынке появилось редкое предложение для ценителей хорошо сохранившихся автомобилей. В Винницкой области выставили на продажу Toyota Camry XV40 2011 года выпуска, которая за 15 лет эксплуатации преодолела всего 18,4 тыс. км. Об этом пишет topgir.com.ua.

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За автомобиль просят 17,5 тыс. долларов (около 785 тыс. грн). Объявление опубликовано на одной из крупнейших украинских площадок по продаже авто.

Речь идет о рестайлинговой версии шестого поколения Camry (XV40), которая считается одной из самых успешных моделей Toyota в сегменте бизнес-седанов. По словам владельца, автомобиль находится практически в заводском состоянии.

Продавец утверждает, что кузов полностью сохранил оригинальное лакокрасочное покрытие, ни один элемент не подкрашивался, а сам автомобиль никогда не полировался. Также отмечается, что за все время эксплуатации у машины было всего два владельца.

Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 2,4 литра в сочетании с механической коробкой передач. Автомобиль выполнен в белом цвете и зарегистрирован в Винницкой области.

На фоне большинства Toyota Camry XV40, которые сегодня продаются с пробегом в 200–––400 тысяч километров и более, показатель в 18,4 тыс. км выглядит исключительно редким. Именно поэтому владелец называет свой автомобиль «капсулой времени».

Эксперты отмечают, что столь малый пробег для 15-летнего седана может вызвать повышенный интерес среди коллекционеров и поклонников модели. В то же время потенциальным покупателям рекомендуют тщательно проверять историю обслуживания и подтверждение реального пробега, поскольку подобные показатели для автомобилей такого возраста встречаются крайне редко.