Скільки просять за легендарну Toyota Camry XV40 в ідеальному стані

На українському ринку з’явилася рідкісна пропозиція для поціновувачів добре збережених автомобілів. У Вінницькій області виставили на продаж Toyota Camry XV40 2011 року випуску, яка за 15 років експлуатації подолала лише 18,4 тис. км. Про це пише topgir.com.ua.

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За автомобіль просять 17,5 тис. доларів (близько 785 тис. грн). Оголошення опубліковане на одному з найбільших українських майданчиків з продажу авто.

Йдеться про рестайлінгову версію шостого покоління Camry (XV40), яка вважається однією з найуспішніших моделей Toyota у сегменті бізнес-седанів. За словами власника, автомобіль перебуває практично у заводському стані.

Продавець стверджує, що кузов повністю зберіг оригінальне лакофарбове покриття, жоден елемент не підфарбовувався, а сам автомобіль ніколи не полірувався. Також зазначається, що за весь час експлуатації машина мала лише двох власників.

Під капотом встановлений бензиновий двигун об'ємом 2,4 літра у поєднанні з механічною коробкою передач. Автомобіль виконаний у білому кольорі та зареєстрований у Вінницькій області.

На тлі більшості Toyota Camry XV40, які сьогодні продаються з пробігами у 200–400 тисяч кілометрів і більше, показник у 18,4 тис. км виглядає винятково рідкісним. Саме тому власник називає свій автомобіль «капсулою часу».

Експерти зазначають, що настільки малий пробіг для 15-річного седана може викликати підвищений інтерес серед колекціонерів та шанувальників моделі. Водночас потенційним покупцям рекомендують ретельно перевіряти історію обслуговування та підтвердження реального пробігу, оскільки подібні показники для автомобілів такого віку зустрічаються вкрай рідко.