Сколько просят за сохраненный "Запорожец" в Украине: адекватный прайс

В Сумах продают необычный ЗАЗ-968М 1993 года выпуска, за 33 года проехавший всего 7 тысяч километров. Как пишет topgir.com.ua, за автомобиль с оригинальным кузовом и родным лакокрасочным покрытием владелец просит $2250.

Автомобиль выставили на auto.ria.com. По словам продавца, кузов ЗАЗ находится в хорошем состоянии и не перекрашивался. Днище и колесные арки дополнительно обработали антикоррозионным средством. Все штатное оборудование, как отмечено в объявлении, работает.

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Перед продажей автомобиль прошел техническое обслуживание и получил новый комплект шин. Заявленный пробег составляет всего 7000 км.

ЗАЗ-968М имеет 1,2-литровый двигатель.

ЗАЗ-968М оснащен бензиновым двигателем V4 объемом 1,2 л, установленным в задней части кузова. В этой версии силовой агрегат развивает 45 л.

Двигатель работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач, а привод задним. Заявленная максимальная скорость автомобиля составляет 123 км/ч.

Габаритная длина ЗАЗ-968М – 3765 мм, ширина – 1490 мм, колесная база – 2160 мм. Автомобиль рассчитан на четырех пассажиров, а дорожный просвет составляет 190 мм.

Сколько стоит ЗАЗ 968М

За 33-летний автомобиль с заявленным пробегом 7 тысяч километров продавец хочет $2250 или около 100,8 тыс. грн.

Стоимость сохраненных ЗАЗ-968М в Украине составляет $10000. При этом экземпляры в заброшенном состоянии стоят $100-$200 долларов. В продаже около 60 экземпляров.