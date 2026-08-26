Скільки просять за збережений "Запорожець" в Україні: адекватний прайс

У Сумах продають незвичайний ЗАЗ-968М 1993 року випуску, який за 33 роки проїхав лише 7 тисяч кілометрів. Як пише topgir.com.ua, за автомобіль з оригінальним кузовом та рідним лакофарбовим покриттям власник просить $2250.

Автомобіль виставили на auto.ria.com. За словами продавця, кузов ЗАЗ перебуває у гарному стані та не перефарбовувався. Днище й колісні арки додатково обробили антикорозійним засобом. Усе штатне обладнання, як зазначено в оголошенні, працює.

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Перед продажем автомобіль пройшов технічне обслуговування та отримав новий комплект шин. Заявлений пробіг становить лише 7000 км.

ЗАЗ-968М має 1,2-літровий двигун

ЗАЗ-968М оснащений бензиновим двигуном V4 об'ємом 1,2 л, встановленим у задній частині кузова. У цій версії силовий агрегат розвиває 45 к.с.

Двигун працює в парі з 4-ступеневою механічною коробкою передач, а привід є заднім. Заявлена максимальна швидкість автомобіля становить 123 км/год.

Габаритна довжина ЗАЗ-968М — 3765 мм, ширина — 1490 мм, колісна база — 2160 мм. Автомобіль розрахований на чотирьох пасажирів, а дорожній просвіт становить 190 мм.

Скільки коштує ЗАЗ 968М

За 33-річний автомобіль із заявленим пробігом 7 тисяч кілометрів продавець хоче $2250, або близько 100,8 тис. грн.

Вартість збережених ЗАЗ-968М в Україні сягає $10000. При цьому екземпляри у занедбаному стані коштують $100- $200 доларів. У продажу є близько 60 екземплярів.