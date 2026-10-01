Сколько просят за успешную сдачу практического экзамена по вождению

В Черниговской, Николаевской, Закарпатской и Волынской областях правоохранители разоблачили людей, которые за деньги обещали помочь сдать экзамены на водительское удостоверение. Всем фигурантам сообщили о подозрении.

На Черниговщине оперативники ДВБ и следователи местной полиции прекратили деятельность мужчины, предлагавшего услуги по успешному сдаче практического экзамена за 20 500 гривен. За эти деньги он должен был внести коррективы в результаты практического экзамена.

В Николаевской области правоохранители разоблачили директора автошколы. Он гарантировал клиенту успешную сдачу теоретического и практического экзаменов за 21 тысячу гривен.

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В Закарпатье оперативники ДВБ и следователи полиции Ужгорода разоблачили жительницу Киевщины. Она предлагала не только посодействовать в сдаче экзаменов, но и организовать окончание автошколы без фактического обучения и ускорить прохождение необходимых процедур.

Еще одного фигуранта разоблачили на Волыни. По данным полиции, он обещал гарантировать положительный результат во время экзамена в любом территориальном. сервисном центре МВД области.

В полиции уверяют, что подобные предложения по“ решение вопроса” с сдачей экзаменов являются незаконными. При этом честно сдать водительские экзамены чрезвычайно сложно– более 80% кандидатов проваливают такие экзамены.