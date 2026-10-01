Скільки просять за успішне складання практичного іспиту з водіння

У Чернігівській, Миколаївській, Закарпатській та Волинській областях правоохоронці викрили людей, які за гроші обіцяли допомогти скласти іспити на водійське посвідчення. Усім фігурантам повідомили про підозру.

На Чернігівщині оперативники ДВБ та слідчі місцевої поліції припинили діяльність чоловіка, який пропонував послуги з успішного складня практичного іспиту за 20 500 гривень. За ці гроші він мав внести корективи до результатів практичного іспиту.

У Миколаївській області правоохоронці викрили директора автошколи. Він гарантував клієнту успішне складання теоретичного та практичного іспитів за 21 тисячу гривень.

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На Закарпатті оперативники ДВБ та слідчі поліції Ужгорода викрили мешканку Київщини. Вона пропонувала не лише посприяти у складанні іспитів, а й організувати закінчення автошколи без фактичного навчання та прискорити проходження необхідних процедур.

Ще одного фігуранта викрили на Волині. За даними поліції, він обіцяв гарантувати позитивний результат під час іспиту в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС області.

У поліції запевняють, що подібні пропозиції щодо “вирішення питання” зі складанням іспитів є незаконними. При цьому чесно скласти водійські іспити надзвичайно складно – понад 80% кандидатів провалюють такі екзамени.