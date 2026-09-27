Сколько просят за "Волгу" в идеальном состоянии

В Виннице продают ГАЗ-31105 "Волга" в 2008 году с заявленным пробегом всего 19 тыс. км. Большой седан оснащен бензиновым двигателем объемом 2,3 литра и механической коробкой передач.

За автомобиль на AUTO.RIA просят $5800 или 260 710 грн. Об этом пишет topgir.com.ua.

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"Волга" сохранилась в оригинальном состоянии

По словам продавца, ГАЗ-31105 имеет оригинальное состояние и не попадал в ДТП. Владелец также утверждает, что автомобиль не перекрашивается, а пробег составляет 19 тыс. км.

Седан эксплуатировали только в теплое время года и хранили в сухом гараже. По информации из объявления, на кузове нет коррозии.

Автомобиль также укомплектован зимними новыми шинами. Вместе с ним продавец отдает комплект заводской летней резины.

Сколько стоит ГАЗ-31105 2008 года

За 18-летнюю "Волгу" владелец просит $5800 (260710 грн). Он также допускает торг с настоящим покупателем.

В то же время в объявлении нет подробной информации о комплектации. седана и историю его технического обслуживания

Заявленные продавцом характеристики и пробег подержанного автомобиля традиционно следует проверить перед покупкой по документам и при осмотре.