Скільки просять за "Волгу" в ідеальному стані

У Вінниці продають ГАЗ-31105 "Волга" 2008 року із заявленим пробігом лише 19 тис. км. Великий седан оснащений бензиновим двигуном об’ємом 2,3 л та механічною коробкою передач.

За автомобіль на AUTO.RIA просять $5800, або 260 710 грн. Про це пише topgir.com.ua.

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"Волга" збереглася в оригінальному стані

За словами продавця, ГАЗ-31105 має оригінальний стан та не потрапляв у ДТП. Власник також стверджує, що автомобіль не перефарбовували, а пробіг становить 19 тис. км.

Седан експлуатували лише в теплу пору року та зберігали у сухому гаражі. За інформацією з оголошення, на кузові немає корозії.

Автомобіль також укомплектований новими зимовими шинами. Разом із ним продавець віддає комплект заводської літньої гуми.

Скільки коштує ГАЗ-31105 2008 року

За 18-річну "Волгу" власник просить $5800 (260 710 грн). Він також допускає торг із реальним покупцем.

Водночас в оголошенні немає детальної інформації про комплектацію седана та історію його технічного обслуговування.

Заявлені продавцем характеристики та пробіг уживаного автомобіля традиційно варто перевірити перед купівлею за документами та під час огляду.