Сколько роскошных машин спрятал на границе водитель за приборной панелью

Инцидент произошел 12 марта на международном автомобильном пункте пропуска “Вишне-Немецкое – Ужгород”, где словацкие таможенники во время тщательного осмотра автомобиля обнаружили скрытый тайник с крупной суммой денег.

Как говорится в сообщении Финансовой администрации Словацкой Республики (Finančná správa SR), при осмотре автомобиля, который только что прошел таможенный контроль на украинской таможне, и проходил такую же процедуру на словацкой границе, инспекторы обнаружили тайник.

В декларации необходимости не было

По процедуре таможенного контроля сотрудники финансовой администрации попросили его задекларировать количество и вид перевозимых товаров. Мужчина предъявил им десять сигарет. Правда, в релизе не сказано, по конкретному количеству – это было 10 пачек или 10 штук сигарет.

В любом случае декларация вызвала подозрение у словацких таможенников, которые прибегли к углубленному таможенному досмотру. Из технических средств использовали инспекционный сканер.

Просветили и исследовали

Этот прибор дает рентгеноскопию содержимого за обшивкой или бортовой стенкой. Подозрительный участок, отличавшийся от оригинальной картинки каким-то лишним наполнением, таможенники обнаружили в зоне приборной панели.

Демонтаж панели провели профессионально. В полости за ней лежали пакеты неизвестного содержимого. Правда, таможенники сразу обычным нащупыванием поняли, что там не запрещенные препараты или какие-то ценные изделия из драгоценных металлов, а обычные пачки банкнот.

Водитель был аккуратистом – все хорошо упаковал

Тем более каждый пакет из полиэтилена имел надпись маркером с обозначением суммы – 50к $. Когда пакеты развернули, то внутри оказались пачки денег.

Банкноты номиналом 100 и 50 долларов США были аккуратно сложены и рассортированы в пачки. Общая сумма – 450 тысяч долларов.

Что на эти деньги можно купить в ЕС

Сумма оказалась большая. Сейчас она в статусе внезаконной. За такую сумму в Евросоюзе можно приобрести хорошее жилье или роскошный автомобиль.

Банкноты старательно упакованы в полиэтилен и даже подписаны, чтобы в сумме не ошибиться – аккуратисты. Фото: Finančná správa SR

За 450 000 долларов США можно стать владельцем эксклюзивного суперкара, гиперкара или роскошного внедорожника. Список немалый – Ferrari SF90 Stradale, Lamborghini Aventador SVJ, Rolls-Royce Cullinan или McLaren 720S.



Контрабанда, отмывание или финансовый терроризм?

Все атрибуты преступления зафиксированы. Все, что более 10 тыс. евро или больше должно декларироваться. Для этого заполняется специальная форма. Ее предлагают всем перед прохождением таможенного контроля.

Водитель скрыл наличные от таможенного контроля и не задекларировал их при въезде, как того требует закон.

"По вышеупомянутой причине банкноты были временно задержаны, о чем было сообщено соответствующий отдел Национального центра специальных преступлений Президиума полиции Словакии", – отмечается в релизе.

Обжалованию не подлежит

Напомним, с июня 2021 года действует строгое европейское законодательство по перевозке наличности, которую путешественники перевозят через границы ЕС с третьей страной. Контроль на границах ЕС был усилен.

Дело о дальнейшей судьбе 450 000 долларов США будет рассматривать суд, но возвращение этих денег к владельцу маловероятно. Фото: Finančná správa SR

Любое лицо, которое въезжает в ЕС или выезжает из него и перевозит в своем багаже или транспортном средстве наличные, оборотные документы на предъявителя или товары, используемые как высоколиквидные средства сбережения, такие как инвестиционное золото или монеты, содержащие золото, стоимостью 10 000 евро или более, обязано задекларировать такие товары таможне и заполнить новую, более подробную форму.

Это является частью стратегии ЕС по предотвращению отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма.