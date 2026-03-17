Скільки розкішних машин сховав на кордоні водій за панеллю приладів

Інцидент стався 12 березня на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Вишнє-Нємецьке – Ужгород", де словацькі митники під час ретельного огляду автомобіля виявили приховану схованку з великою сумою грошей.

Як йдеться у повідомленні Фінансової адміністрації Словацької Республіки (Finančná správa SR), під час огляду автомобіля, який щойно пройшов митний контроль на українській митниці, й проходив таку ж процедуру на словацькому кордоні, інспектори виявили схованку.

В декларації потреби не було

За процедурою митного контролю співробітники фінансової адміністрації попросили його задекларувати кількість та вид товарів, що перевозяться. Чоловік пред'явив їм десять сигарет. Щоправда, в релізі не сказано, щодо конкретної кількості – це було 10 пачок чи 10 штук цигарок.

У будь-якому разі декларація викликала підозру у словацьких митників, які вдалися до поглибленого митного огляду. З технічних засобів використали інспекційний сканер.

Просвітили й дослідили

Цей прилад дає рентгеноскопію вмісту за обшивкою чи бортовою стінкою. Підозрілу ділянку, що відрізнялася від оригінальної картинки якимось зайвим наповненням, митники виявили в зоні приладової панелі.

Демонтаж панелі провели фахово. У порожнині за нею лежали пакунки невідомого вмісту. Щоправда, митники відразу звичайним намацуванням зрозуміли, що там не заборонені препарати чи якісь цінні вироби з дорогоцінних металів, а звичайні пачки банкнот.

Водій був акуратистом – все гарно спакував

Тим паче кожен пакунок з поліетилену мав напис маркером з позначенням суми – 50к $. Коли пакунки розгорнули, то всередині виявилися пачки грошей.

Банкноти номіналом 100 і 50 доларів США були акуратно складені та розсортовані у пачки. Загальна сума – 450 тисяч доларів..

Що на ці гроші можна купити в ЄС

Сума виявилася велика. Нині вона у статусі позазаконної. За таку суму в Євросоюзі можна придбати гарне житло чи розкішний автомобіль.

Банкноти старанно упаковано в поліетилен і навіть підписано, щоб у сумі не помилитися – акуратисти. Фото: Finančná správa SR

За 450 000 доларів США можна стати власником ексклюзивного суперкара, гіперкара чи розкішного позашляховика. Список чималий – Ferrari SF90 Stradale, Lamborghini Aventador SVJ, Rolls-Royce Cullinan або McLaren 720S.



Контрабанда, відмивання чи фінансовий тероризм?

Усі атрибути злочину зафіксовано. Усе, що понад 10 тис. євро або більше має декларуватися. Для цього заповнюється спеціальна форма. Її пропонують усім перед проходженням митного контролю.

Водій приховав готівку від митного контролю та не задекларував її при в'їзді, як того вимагає закон.

"З вищезазначеної причини банкноти були тимчасово затримані, про що було повідомлено відповідний відділ Національного центру спеціальних злочинів Президії поліції Словаччини", – зазначається у релізі.

Оскарженню не підлягає

Нагадаємо, з червня 2021 року діє суворе європейське законодавство щодо перевезення готівки, яку мандрівники перевозять через кордони ЄС з третьою країною. Контроль на кордонах ЄС було посилено.

Справу про подальшу долю 450 000 доларів США розглядаитиме суд, але повернення цих грошей до власника малоймовірне. Фото: Finančná správa SR

Будь-яка особа, яка в'їжджає в ЄС або виїжджає з нього та перевозить у своєму багажі або транспортному засобі готівку, обігові документи на пред'явника або товари, що використовуються як високоліквідні засоби заощадження, такі як інвестиційне золото або монети, що містять золото, вартістю 10 000 євро або більше, зобов'язана задекларувати такі товари митниці та заповнити нову, більш детальну форму.

Це є частиною стратегії ЄС щодо запобігання відмиванню грошей та боротьби з фінансуванням тероризму.