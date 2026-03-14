Сколько стоит оторвать заправочный пистолет на АЗС

Заправочный пистолет легко отсоединяется
В соцсетях сети АЗС UPG объяснили технические и юридические аспекты подобных инцидентов. Как оказалось, современные заправочные системы имеют специальную защиту, а сама ситуация обычно решается достаточно быстро.
Почему не происходит утечки топлива
В каждом шланге на колонке установлена разрывная муфта. Это специальный механизм безопасности.
Если автомобиль начинает двигаться с пистолетом в баке, шланг натягивается и муфта мгновенно отсоединяется, перекрывая подачу горючего. Благодаря этому не возникает утечки бензина или дизеля, а риск воспламенения практически исключен.
Поэтому фактически при таком инциденте обычно ломается лишь защитный элемент шланга, который легко заменяется.
То есть система рассчитана на такие случаи - это стандарт безопасности современных АЗС.
Что делать водителю
Если произошла такая ситуация, главное - не паниковать.
Прежде всего следует остановить автомобиль и не покидать место инцидента. Иначе это может трактоваться как побег с места дорожного происшествия.
После этого нужно:
- включить аварийную сигнализацию;
- уведомить персонал АЗС;
- дождаться инструкций администратора.
Работники заправки проверят оборудование и оформят ситуацию.
Сколько это стоит
Чаще всего водителю предлагают официально оплатить ремонт разрывной муфты на кассе.
Это стандартная процедура: клиент оплачивает компенсацию, получает чек и может ехать дальше. Вся процедура обычно занимает несколько минут.
По данным из обсуждения под постом АЗС UPG, стоимость такой компенсации составляет около 4 – 5 тысяч грн в зависимости от АЗС.
Главный совет для водителей
Чтобы избежать подобных ситуаций, на АЗС советуют выработать простую привычку: перед тем как трогаться, проверять зеркала и убедиться, что пистолет вынут, а лючок бака закрыт.
Это занимает несколько секунд, но может сэкономить несколько тысяч гривен.