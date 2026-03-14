Сколько стоит оторвать заправочный пистолет на АЗС

В соцсетях сети АЗС UPG объяснили технические и юридические аспекты подобных инцидентов. Как оказалось, современные заправочные системы имеют специальную защиту, а сама ситуация обычно решается достаточно быстро.

Почему не происходит утечки топлива

В каждом шланге на колонке установлена разрывная муфта. Это специальный механизм безопасности.

Если автомобиль начинает двигаться с пистолетом в баке, шланг натягивается и муфта мгновенно отсоединяется, перекрывая подачу горючего. Благодаря этому не возникает утечки бензина или дизеля, а риск воспламенения практически исключен.

Поэтому фактически при таком инциденте обычно ломается лишь защитный элемент шланга, который легко заменяется.

То есть система рассчитана на такие случаи - это стандарт безопасности современных АЗС.

Что делать водителю

Если произошла такая ситуация, главное - не паниковать.

Прежде всего следует остановить автомобиль и не покидать место инцидента. Иначе это может трактоваться как побег с места дорожного происшествия.

После этого нужно:

включить аварийную сигнализацию;

уведомить персонал АЗС;

дождаться инструкций администратора.

Работники заправки проверят оборудование и оформят ситуацию.

Сколько это стоит

Чаще всего водителю предлагают официально оплатить ремонт разрывной муфты на кассе.

Это стандартная процедура: клиент оплачивает компенсацию, получает чек и может ехать дальше. Вся процедура обычно занимает несколько минут.

По данным из обсуждения под постом АЗС UPG, стоимость такой компенсации составляет около 4 – 5 тысяч грн в зависимости от АЗС.

Главный совет для водителей

Чтобы избежать подобных ситуаций, на АЗС советуют выработать простую привычку: перед тем как трогаться, проверять зеркала и убедиться, что пистолет вынут, а лючок бака закрыт.

Это занимает несколько секунд, но может сэкономить несколько тысяч гривен.