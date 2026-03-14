Скільки коштує відірвати заправний пістолет на АЗС

У соцмережах мережі АЗС UPG пояснили технічні та юридичні аспекти подібних інцидентів. Як виявилось, сучасні заправні системи мають спеціальний захист, а сама ситуація зазвичай вирішується досить швидко.

Чому не відбувається витоку пального

У кожному шлангу на колонці встановлена розривна муфта. Це спеціальний механізм безпеки.

Якщо автомобіль починає рухатися з пістолетом у баку, шланг натягується і муфта миттєво від’єднується, перекриваючи подачу пального. Завдяки цьому не виникає витоку бензину або дизеля, а ризик займання практично виключений.

Тому фактично при такому інциденті зазвичай ламається лише захисний елемент шланга, який легко замінюється.

Тобто система розрахована на такі випадки — це стандарт безпеки сучасних АЗС.

Що робити водію

Якщо сталася така ситуація, головне — не панікувати.

Насамперед слід зупинити автомобіль і не залишати місце інциденту. Інакше це може трактуватися як втеча з місця дорожньої пригоди.

Після цього потрібно:

увімкнути аварійну сигналізацію;

повідомити персонал АЗС;

дочекатися інструкцій адміністратора.

Працівники заправки перевірять обладнання і оформлять ситуацію.

Скільки це коштує

Найчастіше водію пропонують офіційно оплатити ремонт розривної муфти на касі.

Це стандартна процедура: клієнт сплачує компенсацію, отримує чек і може їхати далі. Уся процедура зазвичай займає кілька хвилин.

За даними з обговорення під постом АЗС UPG, вартість такої компенсації становить близько 4 – 5 тисяч грн залежно від АЗС.

Головна порада для водіїв

Щоб уникнути подібних ситуацій, на АЗС радять виробити просту звичку: перед тим як рушати, перевіряти дзеркала і переконатися, що пістолет вийнято, а лючок бака закрито.

Це займає кілька секунд, але може зекономити кілька тисяч гривень.