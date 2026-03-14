Скільки коштує відірвати заправний пістолет на АЗС

Заправний пістолет легко відʼєднується
У соцмережах мережі АЗС UPG пояснили технічні та юридичні аспекти подібних інцидентів. Як виявилось, сучасні заправні системи мають спеціальний захист, а сама ситуація зазвичай вирішується досить швидко.
Чому не відбувається витоку пального
У кожному шлангу на колонці встановлена розривна муфта. Це спеціальний механізм безпеки.
Якщо автомобіль починає рухатися з пістолетом у баку, шланг натягується і муфта миттєво від’єднується, перекриваючи подачу пального. Завдяки цьому не виникає витоку бензину або дизеля, а ризик займання практично виключений.
Тому фактично при такому інциденті зазвичай ламається лише захисний елемент шланга, який легко замінюється.
Тобто система розрахована на такі випадки — це стандарт безпеки сучасних АЗС.
Що робити водію
Якщо сталася така ситуація, головне — не панікувати.
Насамперед слід зупинити автомобіль і не залишати місце інциденту. Інакше це може трактуватися як втеча з місця дорожньої пригоди.
Після цього потрібно:
- увімкнути аварійну сигналізацію;
- повідомити персонал АЗС;
- дочекатися інструкцій адміністратора.
Працівники заправки перевірять обладнання і оформлять ситуацію.
Скільки це коштує
Найчастіше водію пропонують офіційно оплатити ремонт розривної муфти на касі.
Це стандартна процедура: клієнт сплачує компенсацію, отримує чек і може їхати далі. Уся процедура зазвичай займає кілька хвилин.
За даними з обговорення під постом АЗС UPG, вартість такої компенсації становить близько 4 – 5 тисяч грн залежно від АЗС.
Головна порада для водіїв
Щоб уникнути подібних ситуацій, на АЗС радять виробити просту звичку: перед тим як рушати, перевіряти дзеркала і переконатися, що пістолет вийнято, а лючок бака закрито.
Це займає кілька секунд, але може зекономити кілька тисяч гривень.