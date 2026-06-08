Сколько стоит выбор номерного знака в Украине

При регистрации или перерегистрации транспортного средства украинские водители могут не только получить стандартный номерной знак, но и самостоятельно выбрать желаемую комбинацию цифр или даже заказать индивидуальное сочетание символов. О доступных вариантах и стоимости услуги напомнили в сервисных центрах МВД.

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Какие номерные знаки можно выбрать

При проведении регистрационных действий владельцы транспортных средств могут выбрать номерной знак из имеющихся в сервисном центре МВД.

Услуга доступна для:

Легковых автомобилей;

Грузовых автомобилей;

Автобусов;

Прицепов и полуприцепов;

Мотоциклов;

Мопедов.

При этом за каждым транспортным средством может быть закреплен лишь один номерной знак.

Сколько стоит выбор номера

Если автовладелец хочет самостоятельно выбрать комбинацию цифр среди имеющихся номеров, необходимо оплатить 360 гривен.

Для тех, кто желает получить специальные платные комбинации цифр, стоимость значительно выше и зависит от престижности сочетания:

от 2 400 грн;

до 96 000 грн (без НДС).

Чем более уникальной или популярной является комбинация цифр, тем дороже она стоит.

Что такое буквенно-цифровая комбинация (БЦК)

Кроме готовых номерных знаков, сервисные центры МВД предлагают еще одну услугу - присвоение буквенно-цифровой комбинации (БЦК).

Фактически это номер транспортного средства, который вносится в свидетельство о регистрации, но без выдачи металлической номерной плашки.

После получения БЦК владелец может самостоятельно заказать изготовление физических номерных знаков у специализированных предприятий, которые имеют соответствующее разрешение.

Как получить БЦК

Присвоение буквенно-цифровой комбинации возможно во время:

первичной регистрации автомобиля;

перерегистрации транспортного средства.

Владелец имеет два варианта:

Выбрать желаемую комбинацию из доступного перечня.

Согласиться на первый предложенный системой вариант.

В случае самостоятельного выбора также уплачивается 360 гривен.

Кто изготавливает номерные знаки

После присвоения БЦК владелец получает свидетельство о регистрации с новым номером, а сами металлические номерные знаки может заказать у уполномоченного производителя.

Стоимость изготовления номерных знаков определяется непосредственно предприятием-изготовителем и не входит в плату за присвоение буквенно-цифровой комбинации.

Что важно помнить

Номерной знак или буквенно-цифровая комбинация закрепляются за транспортным средством исключительно во время проведения регистрационных операций в сервисном центре МВД. После завершения процедуры владелец получает новое свидетельство о регистрации и номерные знаки или право на их дальнейшее изготовление.

Таким образом, современная система регистрации позволяет водителям не только получить стандартный номер, но и персонализировать его в соответствии с собственными пожеланиями, выбрав как отдельные комбинации цифр, так и полный буквенно-цифровой набор.