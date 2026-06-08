Скільки коштує вибір номерного знака в Україні

Під час реєстрації або перереєстрації транспортного засобу українські водії можуть не лише отримати стандартний номерний знак, а й самостійно обрати бажану комбінацію цифр або навіть замовити індивідуальне поєднання символів. Про доступні варіанти та вартість послуги нагадали у сервісних центрах МВС.

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Які номерні знаки можна обрати

Під час проведення реєстраційних дій власники транспортних засобів можуть вибрати номерний знак із наявних у сервісному центрі МВС.

Послуга доступна для:

Легкових автомобілів;

Вантажних автомобілів;

Автобусів;

Причепів і напівпричепів;

Мотоциклів;

Мопедів.

При цьому за кожним транспортним засобом може бути закріплений лише один номерний знак.

Скільки коштує вибір номера

Якщо автовласник хоче самостійно обрати комбінацію цифр серед наявних номерів, необхідно сплатити 360 гривень.

Для тих, хто бажає отримати спеціальні платні комбінації цифр, вартість значно вища і залежить від престижності поєднання:

від 2 400 грн;

до 96 000 грн (без ПДВ).

Чим більш унікальною або популярною є комбінація цифр, тим дорожче вона коштує.

Що таке буквено-цифрова комбінація (БЦК)

Окрім готових номерних знаків, сервісні центри МВС пропонують ще одну послугу — присвоєння буквено-цифрової комбінації (БЦК).

Фактично це номер транспортного засобу, який вноситься до свідоцтва про реєстрацію, але без видачі металевої номерної плашки.

Після отримання БЦК власник може самостійно замовити виготовлення фізичних номерних знаків у спеціалізованих підприємств, які мають відповідний дозвіл.

Як отримати БЦК

Присвоєння буквено-цифрової комбінації можливе під час:

первинної реєстрації автомобіля;

перереєстрації транспортного засобу.

Власник має два варіанти:

Обрати бажану комбінацію із доступного переліку.

Погодитися на перший запропонований системою варіант.

У разі самостійного вибору також сплачується 360 гривень.

Хто виготовляє номерні знаки

Після присвоєння БЦК власник отримує свідоцтво про реєстрацію з новим номером, а самі металеві номерні знаки може замовити в уповноваженого виробника.

Вартість виготовлення номерних знаків визначається безпосередньо підприємством-виробником і не входить у плату за присвоєння буквено-цифрової комбінації.

Що важливо пам’ятати

Номерний знак або буквено-цифрова комбінація закріплюються за транспортним засобом виключно під час проведення реєстраційних операцій у сервісному центрі МВС. Після завершення процедури власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки або право на їх подальше виготовлення.

Таким чином, сучасна система реєстрації дозволяє водіям не лише отримати стандартний номер, а й персоналізувати його відповідно до власних побажань, обравши як окремі комбінації цифр, так і повний буквено-цифровий набір.