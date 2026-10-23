Сладкий рейс отменяется: мороженое со спиртом в Европу не доехало

Как сообщает Бюро экономической безопасности Украины, масштабная схема раскрылась при сканировании грузовика в пункте пропуска Орловка. По документам транспортное средство перевозило обычные сладости, но техника показала совсем другую картину.

Таможенники и детективы обнаружили в прицепе около 34 тысяч пачек сигарет и 13 тысяч литров спиртовой смеси. Общая стоимость этого теневого груза превысила 7 миллионов гривен.

Чтобы обмануть контроль, контрабандист упаковал подакцизный товар в картонные короба, а сверху плотно заставил контейнерами с настоящим мороженым. Для оформления экспорта он использовал реквизиты подконтрольной фирмы, скупая алкоголь и табак без сертификатов в течение целого года.

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Сигареты и спиртовые смеси на общую сумму 7 миллионов гривен перевозчик спрятал за поддонами с мороженым. Фото: БЕБ Одесщины

От подпольного цеха в зал суда

В ходе расследования правоохранители наткнулись еще и на настоящую базу дельца, замаскированную под мебельный цех. Там нашли оборудование для изготовления сигарет, табак, гильзы и даже деревянные бревна, в которых он планировал прятать товар для следующих рейсов.

Суд признал мужчину виновным в покушении на контрабанду. Кроме гигантского штрафа в размере почти 1,4 миллиона гривен ему на год запретили заниматься экспортной деятельностью, а все имущество и незаконный товар конфисковали для дальнейшего уничтожения.