Солодкий рейс скасовується: морозиво зі спиртом до Європи не доїхало

Як повідомляє Бюро економічної безпеки України, масштабна схема розкрилася під час сканування вантажівки у пункті пропуску Орлівка. За документами транспортний засіб перевозив звичайні солодощі, але техніка показала зовсім іншу картину.

Митники та детективи виявили у причепі близько 34 тисяч пачок сигарет та 13 тисяч літрів спиртової суміші. Загальна вартість цього тіньового вантажу перевищила 7 мільйонів гривень.

Щоб обдурити контроль, контрабандист запакував підакцизний товар у картонні короби, а зверху щільно заставив їх контейнерами зі справжнім морозивом. Для оформлення експорту він використав реквізити підконтрольної фірми, скуповуючи алкоголь та тютюн без жодних сертифікатів протягом цілого року.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Сигарети й спиртові суміші на загальну суму 7 мільйонів гривень перевізник сховав за піддонами з морозивом. Фото: БЕБ Одещини

Від підпільного цеху до залу суду

Під час розслідування правоохоронці натрапили ще й на справжню базу ділка, замасковану під меблевий цех. Там знайшли обладнання для виготовлення сигарет, тютюн, гільзи та навіть дерев'яні колоди, у яких він планував ховати товар для наступних рейсів.

Суд визнав чоловіка винним у замаху на контрабанду. Окрім гігантського штрафу у розмірі майже 1,4 мільйона гривень, йому на рік заборонили займатися експортною діяльністю, а все майно та незаконний товар конфіскували для подальшого знищення.