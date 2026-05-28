Смарт-очки не помогли в сдаче теоретического экзамена

Во время сдачи теоретического экзамена на право управления транспортными средствами в одном из сервисных центров МВД столицы обнаружили попытку воспользоваться для поиска правильных ответов современным гаджетом.

Кандидат на получение водительского удостоверения пытался сдать теоретический экзамен с применением смарт-очков. Во время экзамена мужчина получал подсказки дистанционно. Его знакомая находилась неподалеку в транспортном средстве и передавала ответы на экзаменационные вопросы, которые кандидат получал через специальное устройство.

Впрочем такая деятельность была замечена экзаменатором во время проведения тестирования. В результате попытка сдать теоретический экзамен с использованием помощи современного устройства оказалась неудачной - экзамен был прекращен, а результат не засчитан.

Почему экзамен сдать очень сложно

Сдача теоретических и практических экзаменов в сервисных центрах МВД осуществляется в соответствии с установленными требованиями и предусматривает самостоятельное выполнение заданий кандидатом. Экзамен очень сложный, его проваливают около 80% кандидатов.

Использование любых технических средств, получения посторонней помощи или другие попытки вмешательства в процесс оценивания является нарушением процедуры и может стать основанием для прекращения экзамена.

Почему это важно

В сервисных центрах МВД отмечают: сдача экзаменов - это обязательный шаг для получения водительского удостоверения.