Смарт-окуляри не допомогли у складанні теоретичного іспиту

Під час складання теоретичного іспиту на право керування транспортними засобами в одному із сервісних центрів МВС столиці виявили спробу скористатись для пошуку правильних відповідей сучасним гаджетом.

Кандидат на отримання посвідчення водія намагався скласти теоретичний іспит із застосуванням смарт-окулярів. Під час іспиту чоловік отримував підказки дистанційно. Його знайома перебувала неподалік у транспортному засобі та передавала відповіді на екзаменаційні запитання, які кандидат отримував через спеціальний пристрій.

Втім така діяльність була помічене екзаменатором під час проведення тестування. У результаті спроба скласти теоретичний іспит із використанням допомоги сучасного пристрою виявилася невдалою — іспит було припинено, а результат не зараховано.

Чому іспит скласти дуже складно

Складання теоретичних та практичних іспитів у сервісних центрах МВС здійснюється відповідно до встановлених вимог та передбачає самостійне виконання завдань кандидатом. Іспит дуже складаний, його провалюють близько 80% кандидатів.

Використання будь-яких технічних засобів, отримання сторонньої допомоги чи інші спроби втручання в процес оцінювання є порушенням процедури та може стати підставою для припинення іспиту.

Чому це важливо

У сервісних центрах МВС наголошують: складання іспитів — це обов’язковий крок для отримання посвідчення водія.