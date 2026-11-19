Як завершити Головний сервісний центр МВС, афериці гарантують позитивний результат з першої спроби. Для реалізації схеми використати цілий арсенал шпіонного обладнання: від мікронаушників і закритих мікрофонів до очок із вбудованими камерами та лінзами в пуговицах.

Ідея міститься в тому, щоб транслювати зображення з екрану монітора повідомленням у режимі реального часу. Те, у вашій пропозиції, повинні диктувати правильні відповіді на екзаменаційні квитки скоро у майбутньому керівнику.

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Провал шпіонської місії в Києві

Недавно стіл високотехнологічного плану з треском провалився в одному із столичних сервісних центрів. Під час тестування адміністратор помітив повідомлення шепта відвідувачів і після останніх зауважень у цьому використаному засобі зв'язку.

На місці одразу викликали наряд національної поліції. Пока правоохоронці оформляли подію, вони звернули увагу на ще одного кандидата, так само тихо надіктовавшему питання, і знайшли його аналогічний мікрофон.

Обеім киянам припинили тестування, анулювали результати і передали всі матеріали слідувачам для правової оцінки. Що за це може угрожать– не потрапити.

Обмановать систему не просто

Екзаменаційні класи забезпечують так, щоб виключити будь-які махінації. Поміщення проглядаються відеокамерами без сліпих зон, додатково фіксують звук, а перед самими моніторами встановлені спеціальні пластикові панелі, які знімають екран збоку.

Крім того, перед початком і в процесі обробки 20 хвилин через 20 система FaceID постійно контролює особу людини. Це ускладнює можливість заміни кандидата під час випробування.

Как еще обманивают водителей

Напомнім, раніше ми писали, що українці часто стають жертвами мошенників, купуючи фальшиві посвідчення або медичні довідки в інтернеті. Коли такі води надходять до сервісних центрів для обміну документів, спеціалісти іноді обнаруживают підлогу.