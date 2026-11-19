Як повідомляє Головний сервісний центр МВС аферитси гарантують позитивний результат з першої спроби. Для реалізації схеми використовують цілий арсенал шпигунського обладнання: від мікронавушників та прихованих мікрофонів до окулярів із вбудованими камерами та лінз у ґудзиках.

Ідея полягає в тому, щоб транслювати зображення з екрана монітора спільникам у режимі реального часу. Ті, своєю чергою, мають диктувати правильні відповіді на екзаменаційні білети просто у вухо майбутньому керманичу.

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Провал шпигунської місії в Києві

Нещодавно такий високотехнологічний план з тріском провалився в одному зі столичних сервісних центрів. Під час тестування адміністратор помітив відвідувача, який підозріло шепотів, і після кількох зауважень виявив у нього прихований засіб зв'язку.

На місце одразу викликали наряд Національної поліції. Поки правоохоронці оформлювали подію, вони звернули увагу на ще одного кандидата, який так само тихо надиктовував питання, і знайшли в нього аналогічний мікрофон.

Обом киянам негайно припинили тестування, анулювали результати та передали всі матеріали слідчим для правової оцінки. Що за це може загрожувати – не повідомляється.

Обдурити систему не просто

Екзаменаційні класи обладнані так, щоб унеможливити будь-які махінації. Приміщення проглядаються відеокамерами без сліпих зон, які додатково фіксують звук, а перед самими моніторами встановлені спеціальні пластикові панелі, що заважають знімати екран збоку.

Крім того, перед початком та в процесі вирішення 20 питань за 20 хвилин система FaceID постійно контролює обличчя людини. Це ускладнює можливість підміни кандидата під час іспиту.

Як ще дурять водіїв

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці нерідко стають жертвами шахраїв, купуючи фальшиві посвідчення чи медичні довідки в інтернеті. Коли такі водії приходять до сервісних центрів для обміну документів, фахівці іноді виявляють підробку.

Також, як уже повідомлялося на нашому сайті, керманичі часто самі віддають свої дані в руки злочинців. Викладаючи фотографії нових прав чи свідоцтв про реєстрацію у соцмережі, водії дозволяють аферистам використовувати відкриті VIN-коди для створення авто-двійників.