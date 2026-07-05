Адвокат напомнил список законных оснований для остановки автомобиля полицией

Полицейские не имеют права останавливать автомобили для “проверки документов” или “профилактики”. Закон четко определяет исчерпывающий перечень случаев, когда транспортное средство может быть остановлено. Об этом напомнил doradvokat.com.ua, подробно проанализировав положения статьи 35 закона Украины “О национальной полиции”.

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Свобода передвижения гарантирована статьей 33 Конституции Украины, поэтому любое ограничение этого права должно быть законным, обоснованным и понятным для водителя. При этом полицейский обязан сразу сообщить конкретную причину остановки.

Законные основания для остановки автомобиля

Закон предусматривает 11 случаев, когда полицейский имеет право остановить транспортное средство, еще два – когда он обязан это сделать, а отдельно действуют правила проверки на блокпостах во время “военного положения”.

Полиция имеет право остановить автомобиль в следующих случаях:

Водитель нарушил Правила дорожного движения. Обнаружена явная техническая неисправность транспортного средства. Имеется информация о причастности автомобиля, водителя или пассажиров к ДТП или правонарушению. Транспортное средство находится в розыске. Необходимо опросить водителя или пассажиров в качестве свидетелей. Водителя необходимо привлечь для оказания помощи или в качестве понятого или свидетеля. Имеется решение о временном ограничении или запрете движения. Груз закреплен небезопасным способом. Имеются признаки незаконного использования специальных световых или звуковых сигналов. Проверяется законность использования транспортного средства с иностранной регистрацией. Имеется информация, что водитель или пассажиры могут быть лицами, самовольно покинувшими место содержания военнопленных.

Отдельно закон определяет два случая, когда полицейский уже не имеет права выбора, а обязан остановить транспортное средство:

Поступила информация о возможном нарушении таможенного законодательства.

Имеются сведения о нарушении режима использования автомобиля с иностранной регистрацией.

Остановки на блокпостах

Особое внимание уделяется проверкам на блокпостах. Они осуществляются в соответствии со специальными постановлениями КМУ, регулирующими режим “военного положения” и могут касаться только вопросов военной безопасности.

На блокпостах полицейские могут:

проверять документы, удостоверяющие личность;

проверять документы на транспортное средство;

осматривать автомобиль, багаж и груз.

В то же время блокпосты не дают права проверять какие-либо нарушения Правил дорожного движения, если они не связаны с обеспечением режима “военного положения”.

Каждое основание имеет свои пределы

Адвокат по дорожно-транспортным делам подчеркивает, что сама по себе законная остановка не означает неограниченных полномочий полицейского.

Например, если автомобиль остановили из-за возможной технической неисправности, инспектор должен действовать именно в рамках проверки этой неисправности. Если же водителя остановили для опроса в качестве свидетеля, такое основание не дает автоматического права проводить полную проверку документов или искать другие нарушения.

Именно поэтому водитель имеет право поинтересоваться, как конкретное требование полицейского связано с указанной причиной остановки. Полицейский обязан указать конкретную причину и предоставить доказательства.

Как действовать водителю

В случае остановки транспортного средства юрист рекомендует в первую очередь выяснить:

какое именно основание для остановки применяет полицейский;

какой пункт закона является основанием для его действий;

какие именно процессуальные действия планируется проводить;

как они связаны с причиной остановки.

Также водитель имеет право потребовать от полицейского предъявить служебное удостоверение, а если речь идет о нарушении ПДД – ознакомиться с доказательствами, подтверждающими факт этого нарушения.

Вывод

Законность всех последующих действий полицейского зависит именно от законности самой остановки. Если причина остановки является незаконной, не подтверждается доказательствами или не соответствует последующим действиям инспектора, это становится весомым основанием для успешного обжалования постановления или штрафа.