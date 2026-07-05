Адвокат нагадав перелік законних причин для зупинки авто поліцією

Поліцейські не мають права зупиняти автомобілі для “перевірки документів” або “профілактики”. Закон чітко визначає вичерпний перелік випадків, коли транспортний засіб може бути зупинений. Про це нагадав doradvokat.com.ua, детально проаналізувавши положення статті 35 закону України “Про національну поліцію”.

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Свобода пересування гарантована статтею 33 Конституції України, тому будь-яке обмеження цього права має бути законним, обґрунтованим і зрозумілим для водія. При цьому поліцейський зобов'язаний одразу повідомити конкретну причину зупинки.

Законні підстави для зупинки автомобіля

Закон передбачає 11 випадків, коли поліцейський має право зупинити транспортний засіб, ще два – коли він зобов'язаний це зробити, а окремо діють правила перевірки на блокпостах під час “воєнного стану”.

Поліція має право зупинити автомобіль у таких випадках:

Водій порушив Правила дорожнього руху. Виявлено очевидну технічну несправність транспортного засобу. Є інформація про причетність автомобіля, водія чи пасажирів до ДТП або правопорушення. Транспортний засіб перебуває у розшуку. Необхідно опитати водія або пасажирів як свідків. Водія потрібно залучити для надання допомоги або як понятого чи свідка. Існує рішення про тимчасове обмеження чи заборону руху. Вантаж закріплено небезпечним способом. Є ознаки незаконного використання спеціальних світлових чи звукових сигналів. Перевіряється законність використання транспортного засобу з іноземною реєстрацією. Є інформація, що водій або пасажири можуть бути особами, які самовільно залишили місце утримання військовополонених.

Окремо закон визначає два випадки, коли поліцейський вже не має права вибору, а зобов'язаний зупинити транспортний засіб:

Надійшла інформація про можливе порушення митного законодавства.

Є відомості про порушення режиму використання автомобіля з іноземною реєстрацією.

Зупинки на блокпостах

Окрема увага на перевірки на блокпостах. Вони здійснюються відповідно до спеціальних постанов КМУ, які регулюють режим “воєнного стану” і можуть стосуватись лише питань військової безпеки.

На блокпостах поліцейські можуть:

перевіряти документи, що посвідчують особу;

перевіряти документи на транспортний засіб;

оглядати автомобіль, багаж і вантаж.

Водночас блокпости не дають права перевіряти будь-які порушення Правил дорожнього руху, якщо вони не пов'язані із забезпеченням режиму “воєнного стану”.

Кожна підстава має свої межі

Дорожній адвокат наголошує, що сама по собі законна зупинка не означає необмежених повноважень поліцейського.

Наприклад, якщо автомобіль зупинили через можливу технічну несправність, інспектор повинен діяти саме в межах перевірки цієї несправності. Якщо ж водія зупинили для опитування як свідка, така підстава не надає автоматичного права проводити повну перевірку документів або шукати інші порушення.

Саме тому водій має право поцікавитися, як конкретна вимога поліцейського пов'язана із названою причиною зупинки. Поліський зобов’язаний вказати конкретну причину і надати докази.

Як діяти водієві

У разі зупинки транспортного засобу юрист рекомендує насамперед з'ясувати:

яку саме підставу зупинки застосовує поліцейський;

який пункт закону є підставою для його дій;

які саме процесуальні дії планується проводити;

як вони пов'язані із причиною зупинки.

Також водій має право вимагати від поліцейського пред'явити службове посвідчення, а якщо йдеться про порушення ПДР – ознайомитися з доказами, які підтверджують факт цього порушення.

Висновок

Законність усіх подальших дій поліцейського починається саме із законності самої зупинки. Якщо причина зупинки є незаконною, не підтверджується доказами або не відповідає подальшим діям інспектора, це стає вагомою підставою для успішного оскарження постанови чи штрафу.