Средний возраст электромобиля в Китае меньше, чем у вашего смартфона

Согласно совместному отчету Китайской ассоциации производителей автомобилей и Hejun Consulting, опубликованному агентством Bloomberg, средний возраст электромобиля на дорогах Китая составляет всего 1,8 года.

Для сравнения: средний возраст автомобиля с классическим двигателем внутреннего сгорания в КНР составляет около 8,2 года. Если же учитывать общий автопарк Китая со всеми типами силовых агрегатов, то средний возраст транспортного средства не превышает 7 лет.

Почему электромобили стареют быстрее бензиновых

Чрезвычайно низкий средний возраст электромобилей в Китае не означает, что владельцы избавляются от исправных машин каждые два года. Главная причина кроется в стремительном росте популярности экологичного транспорта, начавшемся после 2021 года. Уже в 2026 году доля новых транспортных средств на альтернативных источниках энергии достигла 60%. Поскольку абсолютное большинство электрокаров было приобретено недавно, общий показатель возраста автопарка сместился к отметке менее двух лет.

Тем не менее, срок владения такими машинами также существенно сокращается. Согласно исследованиям китайского издания Sohu, около 90% новых электрифицированных транспортных средств владельцы заменяют на новые модели менее чем через пять лет эксплуатации. В сегменте бензиновых автомобилей ситуация противоположная: примерно 70% машин с ДВС остаются в одной семье дольше пяти лет.

Автомобиль как гаджет: влияние быстрых циклов разработки

Главная причина быстрой смены электромобилей заключается в том, что они все больше напоминают электронные гаджеты или технологические продукты, чем классический транспорт.

Раньше технологии двигателей внутреннего сгорания и трансмиссий развивались десятилетиями: бензиновый автомобиль, выпущенный в 2000 году, конструктивно мало чем отличался от аналога 2010 года выпуска, поэтому у владельцев не было рациональной необходимости в быстрой замене исправной техники. В сфере электромобильности правила игры полностью изменились: