Середній вік електромобіля в Китаї менший, ніж у вашого смартфона

Відповідно до спільного звіту Китайської асоціації виробників автомобілів та Hejun Consulting, який опублікувало агентство Bloomberg, середній вік електричного автомобіля на дорогах Китаю становить лише 1,8 року.

Для порівняння, середній вік автомобіля з класичним двигуном внутрішнього згоряння в КНР становить близько 8,2 року. Якщо ж брати до уваги загальний автопарк Китаю з усіма типами силових агрегатів, то середній вік транспортного засобу не перевищує 7 років.

Чому електричний транспорт старіє швидше за бензиновий

Надзвичайно низький середній вік електромобілів у Китаї не означає, що власники позбуваються робочих машин кожні два роки. Головна причина криється у стрімкому зростанні популярності екологічного транспорту, яке розпочалося після 2021 року. Вже у 2026 році частка нових транспортних засобів на альтернативних джерелах енергії досягла 60%. Оскільки абсолютна більшість електрокарів була придбана нещодавно, загальний показник віку парку змістився до позначки менше двох років.

Тим не менш, термін володіння такими машинами також суттєво скорочується. Згідно з дослідженнями китайського видання Sohu, близько 90% нових електрифікованих транспортних засобів власники замінюють на нові моделі менш ніж за п'ять років експлуатації. У сегменті бензинових авто ситуація протилежна: приблизно 70% машин з ДВЗ залишаються в одній родині довше п'ятирічної позначки.

Автомобіль як гаджет: вплив швидких циклів розробки

Головна причина швидкої зміни електромобілів полягає в тому, що вони дедалі більше нагадують електронні гаджети або технологічні продукти, ніж класичний транспорт.

Раніше технології двигунів внутрішнього згоряння та трансмісій розвивалися десятиліттями бензиновий автомобіль, випущений у 2000 році, конструктивно мало чим відрізнявся від аналога 2010 року випуску, тому у власників не було раціональної потреби у швидкій заміні справної техніки. У сфері електромобільності правила гри повністю змінилися: