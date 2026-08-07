Стартап Revoy привлек 27 миллионов долларов на электрификацию дизельных фур

Revoy разработал электрический приводной модуль, устанавливаемый между седельным тягачем и полуприцепом. Устройство имеет собственную батарею и ведущий мост, помогая дизельному двигателю при разгоне, а при торможении рекуперирует энергию. Об электрификации без нового грузовика Electrek.

По данным разработчика, аккумулятор емкостью 525 кВт-ч обеспечивает до 378 км электрической поддержки. Разряженный модуль можно заменить на заряженный менее чем за пять минут на специальных станциях, что должно устранить проблему длительной зарядки тяжелых электрогрузовиков.

Бизнес-модель вместо продаж техники

В отличие от производителей электрических тягачей, Revoy предлагает перевозчикам не новые автомобили, а услугу электрической поддержки. Автопарки продолжают использовать существующие дизельные тягачи, в то время как компания обеспечивает электрические модули, их обслуживание и сеть станций быстрой замены.

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Именно на развитие этой инфраструктуры и будут направлены средства, привлеченные в раунде Series A. Его возглавил фонд Standard Capital с участием ряда венчурных инвесторов. Всего с момента основания Revoy уже привлек 41 млн долларов.

Revoy взялся электрифицировать дизельные фуры без их замены. Фото: Revoy

Первые коммерческие маршруты

Технологию уже опробовали в сотрудничестве с логистической компанией Ryder, а первую коммерческую сеть компания планирует запустить в конце года на маршруте вблизи Портленда. По первоначальному плану там будут работать четыре электрических модуля.

В Revoy утверждают, что их решение способно сократить выбросы CO₂ до 85% и существенно снизить расход дизельного топлива. Успех проекта будет зависеть от того, как быстро компания сможет развернуть сеть станций замены батарей и обеспечить достаточный поток грузовых перевозок.