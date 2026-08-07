Стартап Revoy залучив 27 мільйонів доларів на електрифікацію дизельних фур

Revoy розробив електричний приводний модуль, який встановлюється між сідельним тягачем і напівпричепом. Пристрій має власну батарею та ведучий міст, допомагаючи дизельному двигуну під час розгону, а під час гальмування рекуперує енергію. Про електрифікацію без нової вантажівки Electrek.

За даними розробника, акумулятор місткістю 525 кВт-год забезпечує до 378 км електричної підтримки. Розряджений модуль можна замінити на заряджений менш ніж за п'ять хвилин на спеціальних станціях, що має усунути проблему тривалого заряджання важких електровантажівок.

Бізнес-модель замість продажу техніки

На відміну від виробників електричних тягачів, Revoy пропонує перевізникам не нові автомобілі, а послугу електричної підтримки. Автопарки продовжують використовувати наявні дизельні тягачі, тоді як компанія забезпечує електричні модулі, їх обслуговування та мережу станцій швидкої заміни.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Саме на розвиток цієї інфраструктури й буде спрямовано кошти, залучені у раунді Series A. Його очолив фонд Standard Capital за участю низки венчурних інвесторів. Загалом від моменту заснування Revoy уже залучив 41 млн доларів.

Revoy взявся електрифікувати дизельні фури без їх заміни. Фото: Revoy

Перші комерційні маршрути

Технологію вже випробували у співпраці з логістичною компанією Ryder, а першу комерційну мережу компанія планує запустити наприкінці року на маршруті поблизу Портленда. За початковим планом там працюватимуть чотири електричні модулі.

У Revoy стверджують, що їхнє рішення здатне скоротити викиди CO₂ до 85% та суттєво зменшити витрати дизельного пального. Успіх проєкту залежатиме від того, наскільки швидко компанія зможе розгорнути мережу станцій заміни батарей і забезпечити достатній потік вантажних перевезень.