Старую Skoda Octavia продают по заоблачной цене: в чём её преимущество

На украинском вторичном рынке появился необычный экземпляр Skoda Octavia Tour. В Днепре выставили на продажу лифтбэк 2008 года выпуска, который за 17 лет эксплуатации проехал всего 36 тысяч километров. Автомобиль продается через AUTO.RIA за 8900 долларов или около 401 тысячи гривен. Об этом пишет topgir.com.ua.

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Для модели, которая в свое время стала одним из самых популярных автомобилей в Украине, такой пробег является настоящей редкостью. Большинство Octavia Tour этого поколения сегодня имеют на одометре от 250 или даже 500 тысяч километров.

Один владелец и хранение в гараже

По словам продавца, автомобиль с момента приобретения находился в одних руках. Машина официально продавалась в Украине и большую часть времени хранилась в теплом гараже.

Владелец утверждает, что кузов автомобиля полностью сохранил заводское лакокрасочное покрытие. За весь период эксплуатации ни один элемент кузова не ремонтировался и не подкрашивался.

Автомобиль окрашен в серый цвет металлик и имеет классический для этой модели кузов лифтбэк.

Атмосферный двигатель и механическая коробка

Под капотом установлен хорошо известный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, который работает в паре с механической коробкой передач.

Именно эта силовая установка считается одной из самых надёжных в линейке Octavia Tour благодаря простой конструкции и невысокой стоимости обслуживания. Правда, этот двигатель (1.6 BSE) потребляет много масла: заводской допуск – т пол-литра на тысячу километров.

Двигатель 1.6 BSE расходует от полулитра масла на тысячу километров пробега. Это заводской допуск.

Продавец отмечает, что автомобиль регулярно проходил техническое обслуживание и в настоящее время не требует никаких дополнительных вложений.

Практически “капсула времени”

Согласно информации из объявления, последняя регистрационная операция проводилась ещё в 2011 году при замене свидетельства о регистрации транспортного средства.

Сочетание одного владельца, минимального пробега, гаражного хранения и заводского состояния делает этот экземпляр настоящей находкой для ценителей модели.

Почему Octavia Tour остается популярной

Skoda Octavia Tour заслужила репутацию одного из самых практичных и выносливых автомобилей своего времени. Модель отличается просторным салоном, вместительным багажником и недорогим обслуживанием.

Именно поэтому даже спустя много лет после прекращения производства спрос на хорошо сохранившиеся экземпляры остается стабильно высоким.

На фоне большинства предложений на рынке Skoda Octavia Tour с пробегом всего 36 тысяч километров выглядит уникальной. Если заявленное состояние и пробег соответствуют действительности, этот автомобиль можно считать одной из наиболее хорошо сохранившихся Octavia Tour в Украине.