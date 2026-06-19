Стару Skoda Octavia продають за шалену цінну: у чому її перевага

На українському вторинному ринку з’явився незвичайний екземпляр Skoda Octavia Tour. У Дніпрі виставили на продаж ліфтбек 2008 року випуску, який за 17 років експлуатації проїхав лише 36 тисяч кілометрів. Автомобіль продають через AUTO.RIA за 8900 доларів або близько 401 тисячі гривень. Про це пише topgir.com.ua.

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Для моделі, яка свого часу стала одним із найпопулярніших автомобілів в Україні, такий пробіг є справжньою рідкістю. Більшість Octavia Tour цього покоління сьогодні мають на одометрі від 250 або навіть 500 тисяч кілометрів.

Один власник та гаражне зберігання

За словами продавця, автомобіль від моменту придбання перебував в одних руках. Машина офіційно продавалася в Україні та більшу частину часу зберігалася в теплому гаражі.

Власник стверджує, що кузов автомобіля повністю зберіг заводське лакофарбове покриття. За весь період експлуатації жоден кузовний елемент не ремонтувався та не підфарбовувався.

Автомобіль пофарбований у сірий колір металік та має класичний для моделі кузов ліфтбек.

Атмосферний двигун та механічна коробка

Під капотом встановлений добре відомий бензиновий двигун об'ємом 1,6 літра, який працює в парі з механічною коробкою передач.

Саме ця силова установка вважається однією з найнадійніших у лінійці Octavia Tour завдяки простій конструкції та невисокій вартості обслуговування. Що правда цей двигун (1.6 BSE) споживає багато оливи: заводський допуск – пів літра на тисячу кілометрів.

Двигун 1.6 BSE споживає від півлітра оливи на тисячу кілометрів пробігу. Це заводський допуск.

Продавець зазначає, що автомобіль регулярно проходив технічне обслуговування та наразі не потребує жодних додаткових вкладень.

Практично “капсула часу”

Згідно з інформацією з оголошення, остання реєстраційна операція проводилася ще у 2011 році під час заміни свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Поєднання одного власника, мінімального пробігу, гаражного зберігання та заводського стану робить цей екземпляр справжньою знахідкою для поціновувачів моделі.

Чому Octavia Tour залишається популярною

Skoda Octavia Tour заслужила репутацію одного з найпрактичніших і найвитриваліших автомобілів свого часу. Модель вирізняється просторим салоном, містким багажником та недорогим обслуговуванням.

Саме тому навіть через багато років після завершення виробництва попит на добре збережені екземпляри залишається стабільно високим.

На тлі більшості пропозицій на ринку Skoda Octavia Tour із пробігом лише 36 тисяч кілометрів виглядає унікальною. Якщо заявлений стан і пробіг відповідають дійсності, цей автомобіль можна вважати однією з найбільш збережених Octavia Tour в Україні.