Suzuki представила кроссовер с турбодвигателем по цене от 7700 долларов

Главным техническим новшеством стало появление "мягкого" гибридного 1,0-литрового турбодвигателя Boosterjet. Новый агрегат развивает мощность 110 л.с. и 170 Нм крутящего момента. Тяга передается на переднюю ось через новую шестиступенчатую механическую коробку передач. Carscoops. Турбоверсия дополнила существующую линейку силовых установок, в которую также входят:

Атмосферный 1,5-литровый двигатель Dual Jet – "мягкий" гибрид мощностью 103 л.с. и 137 Нм крутящего момента, который доступен с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач.;

Двухтопливная версия S-CNG, получившая переработанный 55-литровый резервуар для сжатого природного газа под кузовом, а устаревшую пятиступенчатую МКПП заменили новой шестиступенчатой трансмиссией.

Изменения дизайна

Снаружи обновленный внедорожник получил переделанный передний бампер с новыми боковыми воздухозаборниками и увеличенной алюминиевой накладкой.

Решетка радиатора между фарами стала более выразительной, а по бокам кузова появились сдержанные металлические акценты. Палитру цветов пополнили два новых оттенка: яркий оранжевый и блестящий бежевый. Для дополнительной персонализации покупателям предложено три пакета стилизации:

Turbo: придает красные акценты на кузове и фирменные эмблемы на задней стойке;

придает красные акценты на кузове и фирменные эмблемы на задней стойке; Terrascape: отличается коричневыми и серебристыми защитными деталями;

отличается коричневыми и серебристыми защитными деталями; Metroscape: предлагает сдержанную отделку бамперов.

Интерьер, технологии и безопасность

Салон выполнен в темно-коричнево-черной цветовой гамме с обивкой из искусственной кожи, металлическими акцентами и глянцевыми черными деталями. Главным элементом мультимедийной системы стал увеличенный 10,1-дюймовый сенсорный экран, заменивший предыдущий 9-дюймовый дисплей.

Топовые комплектации внедорожника оснащаются премиальной аудиосистемой Arkamys, вентилируемыми передними сиденьями, 64-цветной фоновой подсветкой, электрическим люком, воздухоочистителем и беспроводной зарядной станцией с функцией охлаждения.

Пакет систем активной безопасности также был расширен. В него вошли система мониторинга слепых зон с функцией оповещения об изменении полосы движения, система предупреждения о перекрестном движении сзади, ассистент безопасного выезда и усовершенствованная система кругового обзора на 360 градусов.

Цены и рыночное позиционирование

Обновленный Maruti Suzuki Brezza остается эксклюзивной моделью для рынка Индии. Базовая версия с новым 1,0-литровым турбодвигателем и механической коробкой передач оценена в 739 900 рупий (около 7 700 долларов США). Стоимость максимально оснащенной модификации с атмосферным двигателем и автоматической трансмиссией достигает 1370000 рупий (ориентировочно $14200).