Suzuki презентувала кросовер з турбодвигуном за ціною від 7700 доларів

Головним технічним нововведенням стала поява "м'якого" гібридного 1,0-літрового турбодвигуна Boosterjet. Новий агрегат розвиває потужність 110 к.с. й 170 Нм крутного моменту. Тяга передається на передню вісь через нову шестиступеневу механічну коробку передач, пише Carscoops. Турбоверсія доповнила існуючу лінійку силових установок, до якої також входять:

Атмосферний 1,5-літровий двигун Dual Jet – "м'який" гібрид потужністю 103 к.с. й 137 Нм крутного моменту, який доступний з шестиступеневою механічною або автоматичною коробкою передач;

Двопаливна версія S-CNG, що отримала перероблений 55-літровий резервуар для стиснутого природного газу під кузовом, а застарілу п’ятиступеневу МКПП замінили на нову шестиступеневу трансмісію.

Зміни дизайну

Зовні оновлений позашляховик отримав перероблений передній бампер із новими бічними повітрозабірниками та збільшеною алюмінієвою накладкою.

Решітка радіатора між фарами стала більш виразною, а з боків кузова з'явилися стримані металеві акценти. Палітру кольорів поповнили два нові відтінки: яскравий помаранчевий та блискучий бежевий. Для додаткової персоналізації покупцям запропоновано три пакети стилізації:

Turbo: додає червоні акценти на кузові та фірмові емблеми на задній стійці;

додає червоні акценти на кузові та фірмові емблеми на задній стійці; Terrascape: вирізняється коричневими та сріблястими захисними деталями;

вирізняється коричневими та сріблястими захисними деталями; Metroscape: пропонує стримане оздоблення бамперів.

Інтер'єр, технології та безпека

Салон виконано в темно-коричнево-чорній кольоровій гамі з оббивкою зі штучної шкіри, металевими акцентами та глянцевими чорними деталями. Головним елементом мультимедійної системи став збільшений 10,1-дюймовий сенсорний екран, який замінив попередній 9-дюймовий дисплей.

Топові комплектації позашляховика оснащуються преміальною аудіосистемою Arkamys, вентильованими передніми сидіннями, 64-кольоровим фоновим підсвічуванням, електричним люком, очищувачем повітря та бездротовою зарядною станцією з функцією охолодження.

Пакет систем активної безпеки також розширили. До нього увійшли система моніторингу сліпих зон із функцією сповіщення про зміну смуги руху, система попередження про перехресний рух позаду, асистент безпечного виїзду та вдосконалена система кругового огляду на 360 градусів.

Ціни та ринкове позиціонування

Оновлений Maruti Suzuki Brezza залишається ексклюзивною моделлю для ринку Індії. Базова версія з новим 1,0-літровим турбодвигуном та механічною коробкою передач оцінена в 739 900 рупій (близько 7 700 доларів США). Вартість максимально оснащеної модифікації з атмосферним двигуном та автоматичною трансмісією досягає 1 370 000 рупій (орієнтовно $14 200).