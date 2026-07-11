Nissan показав новий бюджетний кросовер Tekton: це клон Duster, але за 11 тисяч доларів

Попри гучні заяви дизайнерів про те, що автомобіль черпає натхнення у флагманських позашляховиках Patrol та Armada, з технічного погляду кросовер є найближчим родичем бюджетного французького кросовера Renault Duster/Dacia Duster.

Новий Tekton покликаний залучити покупців з обмеженим бюджетом, запропонувавши фірмовий стиль великих позашляховиків японської марки за ціною компактного міського хетчбека.

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Екстер'єр у стилі флагманського Patrol та точні габарити моделі

Візуально Nissan Tekton зберігає знайомий силует та пропорції кузова Dacia Duster, проте передня та задня частини машини зазнали масштабного редизайну. Передня оптика інтегрована у вертикальні повітрозабірники бампера, які обрамляють велику фірмову решітку радіатора з масивними хромованими елементами.

У нижній частині бампера встановлено захисну пластину з алюмінієвими вставками. Збоку автомобіль виділяється унікальними накладками на пороги та 18-дюймовими багатоспицевими легкосплавними дисками. Ззаду дизайнери змінили світлодіодну графіку ліхтарів та модернізували бампер, додавши імітацію металевого захисту.

Розміри кузова повністю відповідають стандартам субкомпактного B-SUV класу:

Загальна довжина автомобіля становить 4348 мм.

Розмір колісної бази дорівнює 2657 мм.

Мінімальний дорожній просвіт складає 212 мм.

Корисний об'єм багажного відділення за спинками другого ряду сидінь досягає 518 літрів.

Інтер'єр із незвичними кольорами та сучасними цифровими панелями

Архітектура передньої панелі салону загалом повторює компоновку Duster, але Nissan використав власні оригінальні матеріали та колірні схеми оббивки. У максимальних версіях пропонується екстравагантне поєднання білої та фіолетової екошкіри, яке доповнене стильними акцентами мідного кольору.

На передній панелі встановлено єдиний цифровий блок, що об'єднує 10,25-дюймову віртуальну приладову панель водія та 10,1-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважального комплексу.

У перелік оснащення топових модифікацій входять великий панорамний люк, модуль бездротової зарядки для смартфонів, вентиляція передніх крісел та електропривод дверей багажника. Пакет безпеки включає шість подушок безпеки вже у базовому виконанні, а дорожчі версії комплектуються електронними асистентами допомоги водієві 2-го рівня.

Турбодвигуни, трансмісії та відсутність системи повного приводу

Nissan Tekton базується на модульній архітектурі CMF-B, яка є спільною для глобального альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. Для цієї моделі підготували два бензинові турбодвигуни, тоді як складні гібридні силові установки європейського зразка до моторної гами не увійшли.

На відміну від європейської моделі, яка доступна з повноприводною трансмісією, Nissan Tekton пропонується виключно з приводом на передню вісь. Лінійка двигунів складається з двох агрегатів:

Базовий 1,0-літровий трициліндровий турбомотор має потужність 100 кінських сил і працює лише разом із шестиступеневою механічною коробкою передач.

Потужніший 1,3-літровий чотирициліндровий двигун із турбонаддувом розвиває 161 кінську силу. Для цього двигуна доступна як МКП, так і шестиступеневий автомат із подвійним зчепленням.

Комплектації, ціни та географія продажів