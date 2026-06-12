Световой прорыв Audi: как работают первые в мире проекционные поворотники нового Q7

Главная цель разработки – защита наиболее уязвимых участников дорожного движения. В темное время суток, когда водитель включает ближний свет фар и активирует указатель поворота или аварийную световую сигнализацию, автомобиль дублирует этот сигнал непосредственно на дорожное покрытие.

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Специальные графические элементы проецируются на асфальт синхронно с мигающими диодами в фарах и фонарях. Это позволяет пешеходам, велосипедистам и водителям в слепых зонах заранее и максимально четко видеть траекторию маневра большого кроссовера, даже если сам автомобиль перекрыт другими препятствиями, отмечает Audi.

Матричная оптика Micro-LED и "умные" подсказки на асфальте

Новые фары Digital Matrix LED с технологией микросветодиодов теперь не просто освещают путь, а превратились в полноценные интерактивные проекторы, интегрированные с бортовыми системами помощи водителю (ADAS). Они отображают важную информацию непосредственно в поле зрения человека за рулем, сводя к минимуму необходимость обращать внимание на приборную панель. Среди наиболее интересных функций интеллектуального света фар:

Оптика рисует на дороге четкие границы полосы движения. Если система мониторинга замечает другой автомобиль в слепой зоне во время намерения перестроиться, световой коридор меняет цвет или яркость, предупреждая об опасности;

Во время движения за городом при низких температурах фары на несколько секунд проецируют на асфальт перед машиной графическое изображение кристалла льда, предупреждая о возможном скользком участке;

Подсветка пешеходов (Marking Light): в глубокой темноте матричный блок автоматически выделяет людей у обочины точечным лучом света, делая их заметными издалека;

При въезде на сложные участки с дорожными работами фары сужают световой пучок, помогая водителю безошибочно протиснуться в узкие временные ряды.

Цифровые OLED-фары и защитный ромб безопасности

Задняя часть Audi Q7 получила цифровые фонари OLED третьего поколения, которые выполняют функцию межмашинной связи (Car-to-X). Если автомобиль впереди попал в ДТП или сломался, панели фонарей Q7 мгновенно меняют стандартный рисунок габаритов на статические треугольники опасности, предупреждая тех, кто едет сзади. Кроме того, если к неподвижному кроссоверу в пробке слишком близко приближается другой транспорт, все OLED-секции автоматически загораются на максимальную яркость, привлекая внимание.

Технология безопасности реализована и при посадке или высадке из салона с помощью системы инновационной подсветки дверей. При открытии передних дверей на землю проецируется сплошной белый ромб, а под задними пассажирскими дверями появляется пунктирный оптический узор.

Эта функция тесно связана с системой предупреждения Exit Warning: если пассажир собирается открыть дверь, а сзади приближается автомобиль или велосипедист, кроссовер начинает мигать ярким красным ромбом на асфальте рядом с дверью и запускает аварийный режим в задних фонарях.

Принцип работы инновационной оптики Audi Q7

Демонстрационное видео позволяет подробно понять, как реализована передача световых сигналов и проекция символов на дорожное покрытие в реальном времени.

Основные характеристики и стоимость нового Audi Q7

Помимо передовой оптики, новое поколение немецкого премиум-кроссовера получило существенные технические обновления, которые делают его еще более эффективным и комфортным.