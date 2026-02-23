Tata Motors обновила электрокроссовер Punch EV за 7 тысяч долларов

Главная новость для покупателей заключается в том, что базовая цена кроссовера составляет примерно 7 150 долларов США по схеме аренды аккумулятора. Это делает Punch EV одним из самых доступных электрических предложений на рынке, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops.

Обновленный дизайн и оснащение

Внешне электрокроссовер получил переработанный передний бампер, новые 16-дюймовые легкосплавные диски и светодиодные задние фонари на всю ширину кузова. Фирменная разделенная оптика сохранилась, но вид стал более современным.

Салон в целом остался знакомым, однако в старших комплектациях доступны два экрана диагональю 10,25 дюйма, беспроводная зарядка смартфона, вентиляция передних сидений, панорамный люк с голосовым управлением и система кругового обзора. Шесть подушек безопасности входят в стандартное оснащение.

Больше мощности и запаса хода

Обновленный электрокроссовер предлагается в двух вариантах силовой установки:

Medium Range - 65 кВт (85 л.с.);

Long Range - 95 кВт (127 л.с.).

Топовая модификация разгоняется от 0 до 100 км/ч примерно за 9 секунд. Максимальный заявленный запас хода составляет до 355 км, что на 75 км больше по сравнению с предшественником. Также улучшена быстрая зарядка: поддержка постоянного тока выросла до 65 кВт, что позволяет зарядить батарею с 20% до 80% примерно за 26 мин.

Батарея как услуга: как работает схема BaaS

Самая интересная особенность новинки - возможность купить автомобиль без аккумулятора. В таком случае батарея арендуется отдельно по тарифу примерно 2,6 рупии за километр пробега. При среднем годовом пробеге 12 000 км аренда обойдется примерно в 31 200 рупий в год (около $350).

За пять лет общая стоимость владения может оставаться ниже, чем цена версии с полностью выкупленным аккумулятором. Для покупателей, желающих традиционное владение, модель предлагается с полным комплектом по цене примерно от 10 700 до 13 900 долларов США в зависимости от оснащения.

Позиционирование на рынке

Обновленный Punch EV остается доступной альтернативой бензиновой версии модели и делает электромобили еще ближе к массовому покупателю. Благодаря сочетанию низкой стартовой цены, компактных размеров и реального запаса хода более 300 км модель ориентирована прежде всего на городскую эксплуатацию.