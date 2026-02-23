Tata Motors оновила електрокросовер Punch EV за 7 тисяч доларів

Головна новина для покупців полягає в тому, що базова ціна кросовера становить приблизно 7 150 доларів США за схемою оренди акумулятора. Це робить Punch EV однією з найдоступніших електричних пропозицій на ринку, повідомляє Auto24, посилаючись на Carscoops.

Оновлений дизайн і оснащення

Зовні електрокросовер отримав перероблений передній бампер, нові 16-дюймові легкосплавні диски та світлодіодні задні ліхтарі на всю ширину кузова. Фірмова розділена оптика збереглася, але вигляд став більш сучасним.

Салон загалом залишився знайомим, проте у старших комплектаціях доступні два екрани діагоналлю 10,25 дюйма, бездротова зарядка смартфона, вентиляція передніх сидінь, панорамний люк із голосовим керуванням та система кругового огляду. Шість подушок безпеки входять до стандартного оснащення.

Більше потужності та запасу ходу

Оновлений електрокросовер пропонується у двох варіантах силової установки:

Medium Range — 65 кВт (85 к.с.);

Long Range — 95 кВт (127 к.с.).

Топова модифікація розганяється від 0 до 100 км/год приблизно за 9 секунд. Максимальний заявлений запас ходу становить до 355 км, що на 75 км більше порівняно з попередником. Також покращено швидку зарядку: підтримка постійного струму зросла до 65 кВт, що дозволяє зарядити батарею з 20% до 80% приблизно за 26 хв.

Батарея як послуга: як працює схема BaaS

Найцікавіша особливість новинки — можливість купити автомобіль без акумулятора. У такому разі батарея орендується окремо за тарифом приблизно 2,6 рупії за кілометр пробігу. При середньому річному пробігу 12 000 км оренда обійдеться приблизно у 31 200 рупій на рік (близько $350).

За п’ять років загальна вартість володіння може залишатися нижчою, ніж ціна версії з повністю викупленим акумулятором. Для покупців, які бажають традиційне володіння, модель пропонується з повним комплектом за ціною приблизно від 10 700 до 13 900 доларів США залежно від оснащення.

Позиціонування на ринку

Оновлений Punch EV залишається доступною альтернативою бензиновій версії моделі та робить електромобілі ще ближчими до масового покупця. Завдяки поєднанню низької стартової ціни, компактних розмірів і реального запасу ходу понад 300 км модель орієнтована насамперед на міську експлуатацію.