Теперь официально: украинские права в Германии будут менять без экзаменов

Постановление обнародовано 17 августа в немецкому Федеральному вестнику законов Bundesgesetzblatt. Украину включили в Anlage 11 немецкого Положения о водительских удостоверениях Fahrerlaubnis-Verordnung, то есть в перечень государств, удостоверения которых могут обмениваться по упрощенной процедуре.

В июле эта информация еще была преждевременной

Для Авто24 эта тема имеет интересное продолжение. В начале июля в украинских соцсетях и СМИ уже массово появились сообщения о том, что Германия якобы разрешила обмен украинских прав без экзаменов.

Тогда Авто24 проверил немецкие официальные источники и обратил внимание, что речь шла только о проекте постановления Bundesrat-Drucksache 318/26, который еще не вступил в силу. Сам проект уже предусматривал включение Украины в Anlage 11, однако законодательная процедура в тот момент не была завершена.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Теперь ситуация изменилась принципиально: постановление обнародовано, а новые правила начинают действовать 18 августа 2026 года.

Какие категории можно будет обменять без экзаменов

Для Украины в Anlage 11 напротив теоретического и практического экзаменов отмечено "nein", то есть "нет".

Упрощение распространяется на категории A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE.

Таким образом, владельцу обычного украинского удостоверения категории B для обмена на немецкое больше не нужно повторно сдавать теорию и практический экзамен.

Это существенное изменение по сравнению с предыдущей процедурой. Еще в начале 2026 года украинцам, которые хотели получить немецкое удостоверение по стандартной процедуре, приходилось проходить более сложный путь.

Для грузовиков и автобусов остаются медицинские требования

Отсутствие экзаменов не означает, что для всех категорий процедура будет одинаковой.

Владельцам категорий C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE перед выдачей немецкого удостоверения следует подтвердить медицинскую пригодность к управлению соответствующим транспортом, а также соответствие требованиям по зрению.

Это касается, прежде всего, водителей грузовиков и автобусов, для которых в Германии действуют дополнительные требования независимо от упрощения процедуры признания самого удостоверения.

Есть и отдельный нюанс по украинской категории A1. В рамках нового механизма она равняется немецкой категории AM.

Есть исключение для необычной комбинации категорий

Еще в проекте документа предусмотрена отдельная ситуация для водителей, получивших украинскую категорию C или D без предварительного получения категории B.

Если такому водителю нужна немецкая категория B, тогда для нее придется сдавать и теоретический, и практический экзамен. Именно на это исключение Авто24 обращал внимание при анализе проекта постановления в июле.

Для большинства украинских водителей эта норма практического значения не будет иметь, поскольку стандартная последовательность получения категорий предполагает наличие B.

Что будет, если украинские права потеряли или украли

Отдельный механизм предусмотрен для украинцев, потерявших удостоверение или у которых его похитили.

Для такого документа вводится специальный код 99.01. Немецкое удостоверение с этим кодом может быть выдано вместо утраченного или похищенного документа, однако его действие будет связано с периодом временной защиты.

Подобный механизм для утраченных украинских документов уже предусматривался европейскими правилами граждан Украины, которые находятся под временной защитой. Авто24 раньше рассказывал о возможности получения временного удостоверения образца ЕС без сдачи экзаменов в таких случаях.

Кто сможет воспользоваться новой процедурой

Сам факт украинского гражданства или наличие украинского удостоверения еще не означает, что его можно просто обменять во время короткой поездки в Германию.

Механизм касается водителей, подаваемых на немецкое удостоверение и имеющих официальное место жительства в Германии. То есть речь идет о людях, для которых ФРГ является обычным местожительством в соответствии с немецкими правилами.

После этого украинское удостоверение может быть конвертировано в немецкое по процедуре, предусмотренной для стран Anlage 11.

Почему внесение Украины в Anlage 11 настолько важно

Anlage 11 фактически является специальным перечнем стран, для которых Германия признает достаточную совместимость систем подготовки водителей и выдаче удостоверений, чтобы не заставлять человека проходить полный цикл проверки навыков заново.

Еще во время подготовки изменений немецкая сторона отмечала, что украинская система водительских удостоверений, в частности, структура категорий транспортных средств, достаточно близка к европейской. Одной из причин перемен также называли необходимость обеспечить мобильность украинцев после завершения специальных правил, связанных с временной защитой.

До этого украинцы уже могли обменивать удостоверения без экзаменов в ряде других государств на основании двусторонних соглашений. Авто24 раньше писал, что такие договоренности действовали, в частности, с Испанией, Италией, Литвой, Турцией и ОАЭ.

Что меняется с 18 августа

Для большинства украинцев с категорией B главное изменение максимально просто: повторно сдавать теоретический и практический экзамены в Германии во время обмена украинского удостоверения больше не нужно.

Для профессиональных категорий отменяются экзамены, но остаются медицинские и офтальмологические требования. Отдельно урегулирована ситуация с утраченными или похищенными украинскими удостоверениями.

И в этот раз, в отличие от волны сообщений в июле, речь идет уже не о проекте или решении, которое еще предстоит пройти дальнейшую процедуру. Постановление опубликовано в Bundesgesetzblatt 17 августа и вступает в силу 18 августа 2026 года.