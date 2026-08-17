Тепер офіційно: українські права у Німеччині мінятимуть без іспитів

Постанова оприлюднена 17 серпня у німецькому Федеральному віснику законів Bundesgesetzblatt. Україну включили до Anlage 11 німецького Положення про водійські посвідчення Fahrerlaubnis-Verordnung, тобто до переліку держав, посвідчення яких можуть обмінюватися за спрощеною процедурою.

У липні ця інформація ще була передчасною

Для Авто24 ця тема має цікаве продовження. На початку липня в українських соцмережах та ЗМІ вже масово з'явилися повідомлення, що Німеччина нібито дозволила обмін українських прав без іспитів.

Тоді Авто24 перевірив німецькі офіційні джерела і звернув увагу, що йшлося лише про проєкт постанови Bundesrat-Drucksache 318/26, який ще не набув чинності. Сам проєкт уже передбачав включення України до Anlage 11, однак законодавча процедура на той момент не була завершена.

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Тепер ситуація змінилася принципово: постанова опублікована, а нові правила починають діяти 18 серпня 2026 року.

Які категорії можна буде обміняти без іспитів

Для України в Anlage 11 навпроти теоретичного і практичного іспитів зазначено "nein", тобто "ні".

Спрощення поширюється на українські категорії A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D та DE.

Таким чином, власнику звичайного українського посвідчення категорії B для обміну на німецьке більше не потрібно повторно складати теорію та практичний іспит.

Це суттєва зміна порівняно з попередньою процедурою. Ще на початку 2026 року українцям, які хотіли отримати німецьке посвідчення за стандартною процедурою, доводилося проходити значно складніший шлях.

Для вантажівок і автобусів залишаються медичні вимоги

Відсутність іспитів не означає, що для всіх категорій процедура буде однаковою.

Власникам категорій C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D та DE перед видачею німецького посвідчення потрібно підтвердити медичну придатність до керування відповідним транспортом, а також відповідність вимогам щодо зору.

Це стосується насамперед водіїв вантажівок та автобусів, для яких у Німеччині діють додаткові вимоги незалежно від спрощення процедури визнання самого посвідчення.

Є й окремий нюанс щодо української категорії A1. У межах нового механізму вона прирівнюється до німецької категорії AM.

Є виняток для незвичайної комбінації категорій

Ще в проєкті документа була передбачена окрема ситуація для водіїв, які отримали українську категорію C або D без попереднього отримання категорії B.

Якщо такому водієві потрібна німецька категорія B, тоді для неї доведеться складати і теоретичний, і практичний іспит. Саме на цей виняток Авто24 звертав увагу під час аналізу проєкту постанови в липні.

Для більшості українських водіїв ця норма практичного значення не матиме, оскільки стандартна послідовність отримання категорій передбачає наявність B.

Що буде, якщо українські права загубили або вкрали

Окремий механізм передбачений для українців, які втратили посвідчення або в яких його викрали.

Для такого документа вводиться спеціальний код 99.01. Німецьке посвідчення з цим кодом може бути видане замість втраченого або викраденого українського документа, однак його дія буде пов'язана з періодом тимчасового захисту.

Подібний механізм для втрачених українських документів уже передбачався європейськими правилами щодо громадян України, які перебувають під тимчасовим захистом. Авто24 раніше розповідав про можливість отримання тимчасового посвідчення зразка ЄС без складання іспитів у таких випадках.

Хто зможе скористатися новою процедурою

Сам факт українського громадянства або наявності українського посвідчення ще не означає, що його можна просто обміняти під час короткої поїздки до Німеччини.

Механізм стосується водіїв, які подаються на німецьке посвідчення та мають офіційне місце проживання в Німеччині. Тобто йдеться про людей, для яких ФРН є звичайним місцем проживання відповідно до німецьких правил.

Після цього українське посвідчення може бути конвертоване у німецьке за процедурою, передбаченою для країн з Anlage 11.

Чому внесення України до Anlage 11 настільки важливе

Anlage 11 фактично є спеціальним переліком країн, для яких Німеччина визнає достатню сумісність систем підготовки водіїв та видачі посвідчень, щоб не змушувати людину проходити повний цикл перевірки навичок заново.

Ще під час підготовки змін німецька сторона зазначала, що українська система водійських посвідчень, зокрема структура категорій транспортних засобів, достатньо близька до європейської. Однією з причин змін також називали необхідність забезпечити мобільність українців після завершення спеціальних правил, пов'язаних із тимчасовим захистом.

До цього українці вже могли обмінювати посвідчення без іспитів у низці інших держав на підставі двосторонніх угод. Авто24 раніше писав, що такі домовленості діяли, зокрема, з Іспанією, Італією, Литвою, Туреччиною та ОАЕ.

Що змінюється з 18 серпня

Для більшості українців із категорією B головна зміна максимально проста: повторно складати теоретичний і практичний іспити в Німеччині під час обміну українського посвідчення більше не потрібно.

Для професійних категорій також скасовуються іспити, але залишаються медичні та офтальмологічні вимоги. Окремо врегульовано ситуацію з втраченими чи викраденими українськими посвідченнями.

І цього разу, на відміну від хвилі повідомлень у липні, йдеться вже не про проєкт або рішення, яке ще має пройти подальшу процедуру. Постанова опублікована в Bundesgesetzblatt 17 серпня і набуває чинності 18 серпня 2026 року.