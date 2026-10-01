Tesla Model 3 обновили в Китае: что нового получил популярный электрокар

Как пишет издание Carscoops, американский автопроизводитель анонсировал изменения из-за китайской социальной сети Weibo. Главное визуальное отличие в салоне – переход с 15,4-дюймового экрана на 16-дюймовый. Он получил высшее разрешение и более высокую частоту обновления, точно оценят водители, которые любят посмотреть кино или поиграть в игры во время зарядки на станции. Такой же дисплей уже ставят на старшие кроссоверы Model Y.

Электрокар как резервный источник питания

Самая интересная новость – появление системы V2L (Vehicle-to-Load). Теперь Model 3 может отдаваться до 2,2 кВт переменного тока. Этого вполне хватит, чтобы заживить холодильник, газовый котел, несколько ноутбуков и освещение в доме при отключении света. Правда, для подключения бытовых устройств придется докупить фирменный внешний адаптер Tesla.

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Что еще изменилось

Помимо технических апгрейдов покупателям предложили новую опцию – светло-серый премиальный интерьер вместо стандартного черного цвета. Оба варианта идут в паре с черным потолком.

Все эти обновления доступны исключительно для автомобилей, собранных в Шанхае для внутреннего китайского рынка. Тем не менее, Tesla традиционно обкатывает новые технологии в Китае, прежде чем выводить их на глобальную арену. А учитывая, что украинцы массово покупают и заказывают электромобили именно из КНР, первые обновленные "тройки" с функцией павербанка могут появиться на наших дорогах уже через несколько месяцев.