Tesla Model 3 оновили в Китаї: що нового отримав популярний електрокар

Як пише видання Carscoops, американський автовиробник анонсував зміни через китайську соціальну мережу Weibo. Головна візуальна відмінність в салоні – перехід з 15,4-дюймового екрана на 16-дюймовий. Він отримав вищу роздільну здатність та вищу частоту оновлення, що точно оцінять водії, які люблять подивитися кіно чи пограти в ігри під час зарядки на станції. Такий самий дисплей вже ставлять на старші кросовери Model Y.

Електрокар як резервне джерело живлення

Найцікавіша новина – поява системи V2L (Vehicle-to-Load). Тепер Model 3 може віддавати до 2,2 кВт змінного струму. Цього цілком вистачить, щоб заживити холодильник, газовий котел, кілька ноутбуків та освітлення в будинку під час відключень світла. Щоправда, для підключення побутових приладів доведеться докупити фірмовий зовнішній адаптер Tesla.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що ще змінилося

Крім технічних апгрейдів, покупцям запропонували нову опцію – світло-сірий преміальний інтер'єр замість стандартного чорного. Обидва варіанти йдуть у парі з чорною стелею.

Наразі всі ці оновлення доступні виключно для автомобілів, зібраних у Шанхаї для внутрішнього китайського ринку. Проте Tesla традиційно обкатує нові технології в Китаї, перш ніж виводити їх на глобальну арену. А враховуючи, що українці масово купують та замовляють електромобілі саме з КНР, перші оновлені "трійки" з функцією павербанка можуть з'явитися на наших дорогах вже за кілька місяців.