Tesla вернула лидерство на мировом рынке электромобилей

Мировой рынок электромобилей продолжает расти, хотя темпы развития отрасли постепенно замедляются. По итогам первого квартала 2026 года глобальные продажи аккумуляторных электромобилей (BEV) увеличились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Евгений Гудущан
Согласно данным Counterpoint Research, электромобили остаются основной движущей силой сегмента транспорта с возможностью внешней зарядки. На их долю приходится около двух третей всех продаж электрифицированных автомобилей, тогда как спрос на плагин-гибриды (PHEV) и электромобили с увеличенным запасом хода (EREV) сократился на 5%.

Tesla вернулась на первое место

Наибольшую долю мирового рынка BEV в первом квартале 2026 года получила компания Tesla. Американский производитель контролировал почти 13% глобальных продаж электромобилей, что позволило ему вернуть лидерство после нескольких кварталов конкуренции с китайскими производителями.

Несмотря на рост мировых продаж Tesla на 6%, компания сталкивается с трудностями на домашнем рынке. В США реализация электромобилей бренда сократилась на 2% из-за завершения действия федеральных налоговых льгот и постепенного охлаждения спроса на электрокары.

Дополнительное давление создают китайские автопроизводители, которые активно расширяют присутствие в бюджетном сегменте. В то же время Tesla продолжает делать ставку на программное обеспечение, системы автономного управления и высокую эффективность производства.

Самыми популярными моделями компании остаются Tesla Model Y и Tesla Model 3. При этом производитель сосредоточился на развитии линейки Model 3, Model Y, Cybertruck и будущего доступного электромобиля нового поколения.

BYD теряет позиции, но наращивает экспорт

Китайская компания BYD опустилась на вторую строчку рейтинга. Доля производителя на мировом рынке BEV сократилась до 11%, тогда как объемы продаж электромобилей уменьшились на 25% в годовом измерении.

Несмотря на это, компания демонстрирует уверенный рост за пределами Китая. Значительная часть экспорта приходится на Европу, страны Юго-Восточной Азии и Латинскую Америку. Более трети продаж электромобилей BYD уже формируется на международных рынках.

Среди наиболее популярных моделей бренда остаются Dolphin Mini, Dolphin и Sealion 7.

Geely укрепляет позиции

Третьим крупнейшим производителем электромобилей в мире остается Geely Holding Group. Доля китайского концерна достигла 10%, что позволило ему почти догнать BYD.

Компания активно развивает бренды Geely, Zeekr, Lynk & Co и Volvo, постепенно увеличивая присутствие на мировых рынках электромобилей.

Китай больше не демонстрирует прежних темпов роста

Китай продолжает оставаться крупнейшим рынком электромобилей в мире и обеспечивает около 45% глобальных продаж BEV. Однако именно здесь зафиксировано заметное замедление.

В первом квартале 2026 года продажи электромобилей в Китае сократились на 15%. Среди причин называют ослабление потребительского спроса, завершение отдельных государственных программ стимулирования и изменения в системе субсидирования.

Самые популярные электромобили мира

Лидером мирового рынка среди отдельных моделей остается Tesla Model Y. В тройку самых продаваемых электромобилей также вошли Galaxy Xingyuan и Tesla Model 3.

В то же время структура рынка продолжает меняться. Если во втором квартале 2024 года Tesla и BYD контролировали вместе 34% мирового рынка электромобилей, то в первом квартале 2026 года их совокупная доля сократилась до 24%.

Это свидетельствует об усилении конкуренции и быстрый рост количества производителей, которые успешно выходят на глобальный рынок электромобилей.

