Tesla вернула лидерство на мировом рынке электромобилей

Согласно данным Counterpoint Research, электромобили остаются основной движущей силой сегмента транспорта с возможностью внешней зарядки. На их долю приходится около двух третей всех продаж электрифицированных автомобилей, тогда как спрос на плагин-гибриды (PHEV) и электромобили с увеличенным запасом хода (EREV) сократился на 5%.

Читайте также: Tesla Model 3 прошла 610 000 километров: что случилось с аккумулятором

Tesla вернулась на первое место

Наибольшую долю мирового рынка BEV в первом квартале 2026 года получила компания Tesla. Американский производитель контролировал почти 13% глобальных продаж электромобилей, что позволило ему вернуть лидерство после нескольких кварталов конкуренции с китайскими производителями.

Несмотря на рост мировых продаж Tesla на 6%, компания сталкивается с трудностями на домашнем рынке. В США реализация электромобилей бренда сократилась на 2% из-за завершения действия федеральных налоговых льгот и постепенного охлаждения спроса на электрокары.

Дополнительное давление создают китайские автопроизводители, которые активно расширяют присутствие в бюджетном сегменте. В то же время Tesla продолжает делать ставку на программное обеспечение, системы автономного управления и высокую эффективность производства.

Самыми популярными моделями компании остаются Tesla Model Y и Tesla Model 3. При этом производитель сосредоточился на развитии линейки Model 3, Model Y, Cybertruck и будущего доступного электромобиля нового поколения.

BYD теряет позиции, но наращивает экспорт

Китайская компания BYD опустилась на вторую строчку рейтинга. Доля производителя на мировом рынке BEV сократилась до 11%, тогда как объемы продаж электромобилей уменьшились на 25% в годовом измерении.

Несмотря на это, компания демонстрирует уверенный рост за пределами Китая. Значительная часть экспорта приходится на Европу, страны Юго-Восточной Азии и Латинскую Америку. Более трети продаж электромобилей BYD уже формируется на международных рынках.

Среди наиболее популярных моделей бренда остаются Dolphin Mini, Dolphin и Sealion 7.

Geely укрепляет позиции

Третьим крупнейшим производителем электромобилей в мире остается Geely Holding Group. Доля китайского концерна достигла 10%, что позволило ему почти догнать BYD.

Компания активно развивает бренды Geely, Zeekr, Lynk & Co и Volvo, постепенно увеличивая присутствие на мировых рынках электромобилей.

Китай больше не демонстрирует прежних темпов роста

Китай продолжает оставаться крупнейшим рынком электромобилей в мире и обеспечивает около 45% глобальных продаж BEV. Однако именно здесь зафиксировано заметное замедление.

В первом квартале 2026 года продажи электромобилей в Китае сократились на 15%. Среди причин называют ослабление потребительского спроса, завершение отдельных государственных программ стимулирования и изменения в системе субсидирования.

Самые популярные электромобили мира

Лидером мирового рынка среди отдельных моделей остается Tesla Model Y. В тройку самых продаваемых электромобилей также вошли Galaxy Xingyuan и Tesla Model 3.

В то же время структура рынка продолжает меняться. Если во втором квартале 2024 года Tesla и BYD контролировали вместе 34% мирового рынка электромобилей, то в первом квартале 2026 года их совокупная доля сократилась до 24%.

Это свидетельствует об усилении конкуренции и быстрый рост количества производителей, которые успешно выходят на глобальный рынок электромобилей.