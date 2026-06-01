Tesla повернула лідерство на світовому ринку електромобілів

Згідно з даними Counterpoint Research, електромобілі залишаються основною рушійною силою сегмента транспорту з можливістю зовнішньої зарядки. На їхню частку припадає близько двох третин усіх продажів електрифікованих автомобілів, тоді як попит на плагін-гібриди (PHEV) та електромобілі зі збільшеним запасом ходу (EREV) скоротився на 5%.

Читайте також: Tesla Model 3 пройшла 610 000 кілометрів: що сталося з акумулятором

Tesla повернулася на перше місце

Найбільшу частку світового ринку BEV у першому кварталі 2026 року отримала компанія Tesla. Американський виробник контролював майже 13% глобальних продажів електромобілів, що дозволило йому повернути лідерство після кількох кварталів конкуренції з китайськими виробниками.

Попри зростання світових продажів Tesla на 6%, компанія стикається з труднощами на домашньому ринку. У США реалізація електромобілів бренду скоротилася на 2% через завершення дії федеральних податкових пільг та поступове охолодження попиту на електрокари.

Додатковий тиск створюють китайські автовиробники, які активно розширюють присутність у бюджетному сегменті. Водночас Tesla продовжує робити ставку на програмне забезпечення, системи автономного керування та високу ефективність виробництва.

Найпопулярнішими моделями компанії залишаються Tesla Model Y та Tesla Model 3. При цьому виробник зосередився на розвитку лінійки Model 3, Model Y, Cybertruck і майбутнього доступного електромобіля нового покоління.

BYD втрачає позиції, але нарощує експорт

Китайська компанія BYD опустилася на другу сходинку рейтингу. Частка виробника на світовому ринку BEV скоротилася до 11%, тоді як обсяги продажів електромобілів зменшилися на 25% у річному вимірі.

Попри це, компанія демонструє впевнене зростання за межами Китаю. Значна частина експорту припадає на Європу, країни Південно-Східної Азії та Латинську Америку. Понад третина продажів електромобілів BYD уже формується на міжнародних ринках.

Серед найбільш популярних моделей бренду залишаються Dolphin Mini, Dolphin та Sealion 7.

Geely зміцнює позиції

Третім найбільшим виробником електромобілів у світі залишається Geely Holding Group. Частка китайського концерну досягла 10%, що дозволило йому майже наздогнати BYD.

Компанія активно розвиває бренди Geely, Zeekr, Lynk & Co та Volvo, поступово збільшуючи присутність на світових ринках електромобілів.

Китай більше не демонструє колишніх темпів зростання

Китай продовжує залишатися найбільшим ринком електромобілів у світі та забезпечує близько 45% глобальних продажів BEV. Однак саме тут зафіксовано помітне уповільнення.

У першому кварталі 2026 року продажі електромобілів у Китаї скоротилися на 15%. Серед причин називають ослаблення споживчого попиту, завершення окремих державних програм стимулювання та зміни в системі субсидування.

Найпопулярніші електромобілі світу

Лідером світового ринку серед окремих моделей залишається Tesla Model Y. До трійки найбільш продаваних електромобілів також увійшли Galaxy Xingyuan та Tesla Model 3.

Водночас структура ринку продовжує змінюватися. Якщо у другому кварталі 2024 року Tesla та BYD контролювали разом 34% світового ринку електромобілів, то у першому кварталі 2026 року їхня сукупна частка скоротилася до 24%.

Це свідчить про посилення конкуренції та швидке зростання кількості виробників, які успішно виходять на глобальний ринок електромобілів.