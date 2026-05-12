Tesla Model 3 пройшла 610 000 кілометрів: що сталося з акумулятором

Автомобіль Tesla Model 3 2019 року випуску, що належить YouTube-каналу Drive Protected, подолав позначку у 610 000 км (380 000 миль). На момент придбання нового авто його запас ходу становив 386 км. Сьогодні при повній зарядці бортовий комп’ютер показує лише 254 км. Таким чином, втрата запасу ходу склала 132 км, або приблизно 34,2%.

Читайте також: Скручений пробіг до 250 тисяч кілометрів: що приховує ринок вживаних авто в Україні

Таким чином ємність акумулятора впала значно нижче критичної позначки у 70%, яку більшість виробників вважають межею для гарантійної заміни, зазначає Carscoops. Проте, попри суттєве падіння показників, автомобіль не перетворився на “цеглину”.

Реальні випробування на трасі

Під час випробувань в реальних умовах на стабільній швидкості 109 км/год автомобіль зміг проїхати 222,5 км до повної розрядки. Хоча такі цифри не вражають на папері для дальніх подорожей, автомобіль залишається цілком функціональним для щоденних міських поїздок або коротких подорожей на роботу. Важливо, що за весь період експлуатації в автомобілі не сталося жодної катастрофічної поломки електричної частини чи раптової зупинки системи.

Майбутнє електромобілів та виклики сервісу

Цей випадок наочно демонструє як переваги, так і недоліки володіння електромобілем. З одного боку, деградація батареї є реальною проблемою, яка з часом обмежує можливості авто. З іншого – Tesla довела, що навіть за такого пробігу електричний двигун та основні вузли продовжують працювати без нарікань. Ключем до сталого розвитку галузі експерти називають здешевлення та спрощення процедури заміни акумуляторних блоків. Це дозволило б повертати такі витривалі машини до повноцінного життя без необхідності утилізації всього транспортного засобу.

Нагадаємо, що раніше ми писали про Tesla Model S з вражаючими 2 мільйонами кілометрів на одометрі. Щоправда, за такого пробігу власнику довелось 13 разів замінити електромотор та двічі – тягову батарею. Це ще раз доводить, що орієнтовний ресурс акумуляторів у сучасних електромобілях становить орієнтовно 500 тисяч кілометрів.