Тест-драйв Jeep Compass: правильный вектор

Jeep Compass третьего поколения существенно изменился по сравнению с предшественником. Он стал больше, получил кардинально новый дизайн, современные ассистенты помощи водителю и активной безопасности. В то же время конструкторы сохранили характерные черты, по которым этот кроссовер легко узнать среди конкурентов.

Это Jeep, но современный

Новый Compass получил стопроцентную узнаваемость бренда Jeep, но также получил несколько интересных технологических“ фишек” . Фирменная решетка радиатора с семью отдельными секциями получила горизонтальную LED-подсветку. Вместе с матричной оптикой, предлагаемой в пока единственной доступной комплектации First Edition, она формирует выразительную световую подпись.

Массивный силуэт с характерными трапециевидными арками, подсвеченный логотип бренда сзади и фонари с Х-образной графикой, яркий базовый цвет – зеленый металлик под названием Hawaii с контрастной черной крышей и элементы защитного обвеса вместе создают четкое впечатление: перед нами автомобиль, который рассчитан не только на городские дороги.

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Оригинальные технические решения направлены на улучшение аэродинамики автомобиля. В переднем бампере и задних крыльях есть специальные отверстия, направляющие воздушные потоки вдоль колес. Кроме того, Compass получил активный воздухозаборник впереди: он открывается только тогда, когда двигатель достигает рабочей температуры.

Фанатам бренда Jeep будет интересно находить фирменные“ пасхалки” . Мы нашли характерное изображение решетки славного радиатора JP времен Второй мировой войны на бамперах и колесных дисках, а также буквы, обозначающие стороны мира на настоящем компасе.

На лобовом стекле невозможно не заметить силуэт Compass на природе. Подобных символов хватает и в салоне – на руле, резиновых ковриках и торпедо. Владелец сможет организовать настоящий квест по их поиску.

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Интерьер: место, где брутальность становится комфортной

Однако главное внимание здесь все же приковано не к декоративным деталям. Перед водителем– 16-дюймовый сенсорный дисплей, массивный селектор трансмиссии в виде шайбы и контрастный красный переключатель режимов движения Select Terrain.

Материалы обивки заставляют забыть об американском происхождении бренда, ведь пластики на торпедо и дверных картах преимущественно мягкие, так что ощущение от интерьера гораздо лучше, чем у предшественника. Центральная консоль достаточно высока и имеет несколько ниш для хранения вещей и скрытые подстаканники. Последние оказались особенно удобными: они адаптированы под бутылки и чашки разного размера.

Контурная подсветка хорошо вписана в архитектуру салона. Ее яркость и цвет можно изменять через центральный дисплей.

Отдельного внимания заслуживают сиденья. Они сделаны из качественной экокожи, имеют хорошую регулируемую боковую поддержку, а также подогрев, вентиляцию и даже массаж. Правда, эти опции доступны в дополнительном пакете“ Премиум” . Он предлагается с премиальной акустической системой Focal на девять динамиков с сабвуфером и стоит 83 900 грн.

Compass – типичный кроссовер С-класса: в длину 4548 мм, а колесная база после смены поколения выросла на 150 мм и теперь составляет 2748 мм. По сравнению с предшественником автомобиль стал на 144 мм длиннее и на 100 мм шире. Увеличение габаритов чувствуется, прежде всего, на втором ряду сидений. Здесь без особых проблем могут разместиться трое взрослых средней комплекции. Правда, регулировки угла наклона спинки заднего дивана нет.

Впрочем, о комфорте пассажиров второго ряда разработчики не забыли: здесь можно найти два порта USB-C, 12-вольтовую розетку, дефлекторы обдува, подлокотник с двумя подстаканниками и карманы в спинках передних сидений.

Багажник объемом 483 литра рекордным назвать нельзя, но он имеет правильную прямоугольную форму и двухуровневый пол, поэтому пространство можно использовать достаточно эффективно. Если сложить спинки второго ряда, полезный объем увеличивается до 1493 литров.

Удобная цифровизация и система безопасности

Вытянутая форма дисплея поначалу кажется необычной, но к ней быстро привыкаешь. Экран условно разделен на несколько секторов: крайние части отвечают за температуру, центральная левая зона – за навигацию, а правую часть можно настроить в соответствии с собственными предпочтениями.

Большинство важных функций, включая настройки климат-контроля, перенесены в центральный дисплей. Однако под экраном остался ряд кнопок, с помощью которых можно быстро перейти в нужный раздел меню. Быстродействие и отзыв монитора вполне приличны.

Тактильные переключатели присутствуют и на уникальном шестиугольном руле. Еще один зачет можно смело ставить на цифровой панели приборов. Ее графика интуитивно понятна и привлекательна. К тому же она имеет различные варианты персонализации и разделов и даже воспроизводит навигацию.

В комплектации First Edition покупателю не приходится выбирать большинство современных систем помощи водителю, ведь все они уже доступны. Здесь удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков, мониторинг слепых зон, камеры кругового обзора и системы предотвращения столкновений.

Во время теста все они проявили себя эффективно, но больше всего поразила матричная оптика. Она автоматически переключает дальний свет и может “вырезать” сектор, в котором двигается встречный автомобиль. Так что даже при самых сложных условиях риск ослепить другого водителя минимален.

Достаточно ли для “Джипа” гибрида?

В Украине Jeep Compass пока что предлагается исключительно в гибридном исполнении на базе 1,2-литрового трехцилиндрового турбомотора серии EB2. Но европейская гамма модели значительно шире. Там Compass доступен также в гибридном плагин-исполнении мощностью 225 л.с. на базе 1,6-литрового бензинового двигателя и полностью электрическими силовыми установками. Самая мощная из них – электрический Compass 4xe с двумя моторами и полным приводом, развивающий 375 лошадиных сил.

В нашем тестовом автомобиле бензиновый двигатель имеет полностью алюминиевую конструкцию, цепной привод ГРМ и развивает 136 лошадиных сил. Он работает в паре с фирменной 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией, в которую встроен 21-сильный электромотор. ДВС и электромотор могут приводить колеса в движение как по отдельности, так и вместе. Суммарная мощность системы составляет 145 л.с., а максимальный крутящий момент – 240 Нм. Привод при этом исключительно передний.

Для традиционного представления о Jeep такая силовая установка может быть необычной. Но владельцы Compass редко выезжают за пределы асфальта, а для ежедневной эксплуатации в городе именно гибрид имеет несколько важных преимуществ. Самое интересное начинается уже во время трогания.

В большинстве ситуаций Compass стартует именно на электротяге, а бензиновый двигатель подключается позже – примерно после 40 км/ч, когда требуется большая мощность. На низких скоростях автомобиль может двигаться исключительно за счет электромотора, а при замедлении система возвращает часть энергии к батарее благодаря рекуперации.

При этом водитель не должен постоянно думать о том, какой именно мотор сейчас работает. Переключение между электротягой и бензиновым двигателем происходит автоматически и в основном незаметно. Ощутить работу гибридной системы можно разве что по характерному звуку трехцилиндрового двигателя и легким вибрациям, когда он подключается к работе.

Проверьте преимущества Compass на собственном тест-драйве

Динамика – не главное

Данная гибридная установка разгоняет Compass массой 1635 кг до 100 км/ч за 10,5 секунды. Цифра не впечатляет, однако в реальной жизни важнее, как автомобиль ускоряется во время обгонов. В диапазоне 80-120 км/ч Compass набирает скорость достаточно уверенно, ведь электромотор и бензиновый агрегат работают в паре, поэтому при обгоне нет ощущения, что под капотом всего 1,2 литра рабочего объема.

Больше Compass удивляет не динамикой, а характером движения. Аэродинамические шумы от зеркал и стоек кузова появляются только на скорости более 130 км/ч. Шумоизоляция в целом на достаточном уровне.

Еще более интересна подвеска. Ее конструкция довольно классическая – спереди McPherson, сзади полузависимая балка, но за рулем об этом быстро забываешь. В поворотах Compass ведет себя предсказуемо, без чрезмерных кренов, а информативный руль позволяет точно задавать траекторию. Для семейного кроссовера это именно тот баланс, когда автомобиль не провоцирует ехать быстрее, но не заставляет постоянно подтормаживать перед каждым поворотом.

К слову, тормоза тоже оставляют приятное впечатление. Педаль имеет понятную реакцию – без заметного“ свободного хода” , а автомобиль уверенно замедляется даже после более активного разгона. Для гибрида это особенно важно, ведь при замедлении часть работы берет на себя система рекуперации.

Энергоемкости подвески хватает как на трассе с мелкими выбоинами, так и на пересеченной местности Киевщины возле Днепра или на грунтовках возле Тилигульского лимана Одесской области. Большую роль в этом играют и шины 225/60 R18. Высокий профиль позволяет более спокойно проходить неровности и дополнительно защищает колеса в глубоких ямах. Ходовая не бесшумная, но работает так, как ты того ждешь от кроссовера – мягко и эффективно.

Усилие на руле меняется в зависимости от выбранного режима движения. В общей сложности их здесь четыре: Auto, Sport, Snow и Sand/Mud. Они также влияют на реакцию дроссельной заслонки, изменяя контроль тяги в зависимости от потребностей. Для переднеприводного кроссовера это важно, ведь именно электроника в значительной степени определяет, насколько уверенно он сможет двигаться на скользком или песчаном покрытии.

А что будет, если съехать с асфальта?

Именно здесь Compass должно доказать, что надпись Jeep на его решетке – не только элемент дизайна. Конечно, перед нами не Wrangler, и передний привод сразу устанавливает определенные пределы возможностей. Однако для загородной эксплуатации потенциала кроссовера вполне достаточно.

Углы въезда и съезда составляют соответственно 20 и 27°, а глубина преодоления брода достигает 408 мм.

Дорожный просвет в 20 сантиметров позволяет без особого страха двигаться там, где обычному городскому автомобилю придется искать другой маршрут.

Например, на грунтовках и песчаных участках Compass чувствует себя уверенно благодаря режиму Sand/Mud, который заставляет электронику контролировать тягу и позволяет автомобилю не застрять.

Именно здесь становится понятным, каков на самом деле новый Compass. Это не попытка сделать из семейного кроссовера Wrangler. Это автомобиль для тех, кому нравится идея Jeep, но большую часть времени они ездят по асфальту.

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Цены и выводы

В Украине новый Jeep Compass в комплектации First Edition доступен за 1 587 000 гривен – около 35 500 долларов по текущему курсу обмена. Это оправданная цена, поскольку этот кроссовер отличается собственным характером и технологичностью. В скором времени в Украине появятся регулярные версии и будут объявлены цены на них. В частности, для заказа уже доступна версия Summit за 1 607 500 гривен ($36 100), которая отличается другим перечнем опций и декоративной отделкой.

Compass не пробует быть традиционным Jeep в каждой детали. Это не автомобиль, заставляющий постоянно думать о преодолении бездорожья. Его сильные стороны совсем в другом – он имеет узнаваемую внешность, качественный и хорошо оснащенный салон, полный перечень необходимых систем помощи водителю, комфортную подвеску, высокий клиренс и очень экономичную для своих размеров гибридную установку.

Хотя это не тот же“ Джип” , к которому все привыкли – такого Jeep будет вполне достаточно для большинства украинских семей, которым нужен комфортный кроссовер с характером и возможностью несколько раз в год уехать на природу.

Фото Анны Слоницкой и автора.