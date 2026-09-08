Тест-драйв Jeep Compass: правильний вектор

Jeep Compass третього покоління суттєво змінився порівняно з попередником. Він став більшим, отримав кардинально новий дизайн й сучасні асистенти допомоги водієві та активної безпеки. Водночас конструктори зберегли характерні риси, за якими цей кросовер легко впізнати серед конкурентів.

Це Jeep, але сучасний

Новий Compass отримав стовідсоткову впізнаваність бренду Jeep, але водночас має кілька цікавих технологічних “фішок”. Фірмова решітка радіатора з сімома окремими секціями отримала горизонтальну LED-підсвітку. Разом з матричною оптикою, що пропонується в поки що єдиній доступній комплектації First Edition, вона формує виразний світловий підпис.

Масивний силует з характерними трапецієподібними арками, підсвічений логотип бренду позаду та ліхтарі з Х-подібною графікою, яскравий базовий колір зелений металік під назвою Hawaii з контрастним чорним дахом та елементи захисного обвісу разом створюють чітке враження: перед нами автомобіль, який розрахований не лише на міські дороги.

Оригінальні технічні рішення спрямовані на покращення аеродинаміки автомобіля. У передньому бампері та задніх крилах є спеціальні отвори, що спрямовують повітряні потоки вздовж коліс. Крім того, Compass отримав активний повітрозабірник попереду: він відкривається лише тоді, коли двигун досягає робочої температури.

Фанатам бренду Jeep буде цікаво знаходити фірмові “пасхалки”. Ми знайшли характерне зображення решітки радіатора славетного JP часів Другої світової війни на бамперах та колісних дисках, а також букви, які позначають сторони світу на справжньому компасі.

На лобовому склі неможливо не помітити силует Compass на природі. Подібних символів вистачає і в салоні – на кермі, гумових килимках та торпедо. Власник зможе організувати справжній квест з їх пошуку.

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Інтер’єр: місце, де брутальність стає комфортною

Однак головна увага тут все ж прикута не до декоративних деталей. Перед водієм – 16-дюймовий сенсорний дисплей, масивний селектор трансмісії у формі шайби та контрастний червоний перемикач режимів руху Select Terrain.

Матеріали оббивки примушують забути про американське походження бренду, адже пластики на торпедо й дверних картах переважно м’які, тож відчуття від інтер’єру набагато краще, ніж у попередника. Центральна консоль доволі висока й має кілька ніш для зберігання речей та приховані підсклянники. Останні виявилися особливо зручними: вони адаптовані під пляшки та чашки різного розміру.

Контурна підсвітка також добре вписана в архітектуру салону. Її яскравість та колір можна змінювати через центральний дисплей.

Окремої уваги заслуговують сидіння. Вони зроблені з якісної екошкіри, мають хорошу бічну підтримку, що регулюється, а також підігрів, вентиляцію та навіть масаж. Щоправда, ці опції доступні у додатковому пакеті “Преміум”. Він пропонується разом із преміальною акустичною системою Focal на дев’ять динаміків з сабвуфером та коштує 83 900 грн.

Compass - типовий кросовер С-класу: він має довжину 4548 мм, а колісна база після зміни покоління зросла на 150 мм і тепер становить 2748 мм. Порівняно з попередником автомобіль став на 144 мм довшим та на 100 мм ширшим. Збільшення габаритів відчувається передусім на другому ряді сидінь. Тут без особливих проблем можуть розміститися троє дорослих середньої комплекції. Щоправда, регулювання кута нахилу спинки заднього дивана немає.

Втім, про комфорт пасажирів другого ряду розробники не забули: тут можна знайти два порти USB-C, 12-вольтову розетку, дефлектори обдуву, підлокітник із двома підсклянниками та кишені в спинках передніх сидінь.

Багажник об’ємом 483 літри рекордним назвати не можна, але він має правильну прямокутну форму та дворівневу підлогу, тому простір можна використовувати доволі ефективно. Якщо скласти спинки другого ряду, корисний об’єм збільшується до 1493 літрів.

Зручна цифровізація та системи безпеки

Витягнута форма дисплея спочатку здається незвичною, але до неї швидко звикаєш. Екран умовно поділений на кілька секторів: крайні частини відповідають за температуру, центральна ліва зона – за навігацію, а праву частину можна налаштувати відповідно до власних уподобань.

Більшість важливих функцій, зокрема налаштування клімат-контролю, перенесені в центральний дисплей. Проте під екраном залишився ряд кнопок, за допомогою яких можна швидко перейти до потрібного розділу меню. Швидкодія та відгук монітора цілком пристойні.

Тактильні перемикачі присутні й на унікальному шестикутному кермі. Ще один залік можна сміливо ставити цифровій панелі приладів. Її графіка інтуїтивно зрозуміла та приваблива. До того ж вона має різні варіанти персоналізації та інформаційних розділів й навіть відтворює навігацію.

У комплектації First Edition покупцеві не доводиться окремо вибирати більшість сучасних систем допомоги водієві, адже усі вони вже доступні. Тут є утримання в смузі, адаптивний круїз-контроль, розпізнавання дорожніх знаків, моніторинг сліпих зон, камери кругового огляду та системи запобігання зіткненням.

Під час тесту усі вони проявили себе ефективно, але найбільше вразила матрична оптика. Вона автоматично перемикає дальнє світло та може “вирізати” сектор, у якому рухається зустрічний автомобіль. Тож навіть за найскладніших умов ризик засліпити іншого водія мінімальний.

Чи вистачає “Джипу” гібрида?

В Україні Jeep Compass поки що пропонується виключно у гібридному виконанні на базі 1,2-літрового трициліндрового турбомотора серії EB2. Але європейська гамма моделі значно ширша. Там Compass доступний також у плагін-гібридному виконанні потужністю 225 к.с. на базі 1,6-літрового бензинового двигуна та з повністю електричними силовими установками. Найпотужніша з них – електричний Compass 4xe з двома моторами та повним приводом, який розвиває 375 кінських сил.

В нашому тестовому авто бензиновий двигун має повністю алюмінієву конструкцію, ланцюговий привід ГРМ та розвиває 136 кінських сил. Він працює у парі з фірмовою 6-ступеневою роботизованою трансмісією, в яку інтегрований 21-сильний електромотор. ДВЗ та електромотор можуть приводити колеса у рух як окремо, так і разом. Сумарна потужність системи становить 145 к.с., а максимальний крутний момент – 240 Нм. Привід при цьому виключно передній.

Для традиційного уявлення про Jeep така силова установка може бути незвичною. Але власники Compass рідко виїжджають за межі асфальту, а для щоденної експлуатації в місті саме гібрид має кілька важливих переваг. Найцікавіше починається вже під час рушання.

У більшості ситуацій Compass стартує саме на електротязі, а бензиновий двигун підключається пізніше – приблизно після 40 км/год, коли потрібна більша потужність. На низьких швидкостях автомобіль може рухатися виключно за рахунок електромотора, а під час уповільнення система повертає частину енергії до батареї завдяки рекуперації.

При цьому водій не повинен постійно думати про те, який саме мотор зараз працює. Перемикання між електротягою та бензиновим двигуном відбувається автоматично й переважно непомітно. Відчути роботу гібридної системи можна хіба за характерним звуком трициліндрового двигуна та легкими вібраціями, коли він підключається до роботи.

Перевірте переваги Compass на власному тест-драйві

Динаміка – не головне

Дана гібридна установка розганяє Compass масою 1635 кг до 100 км/год за 10,5 секунди. Цифра не вражає, проте у реальному житті важливіше те, як автомобіль прискорюється під час обгонів. У діапазоні 80-120 км/год Compass набирає швидкість достатньо впевнено, адже електромотор і бензиновий агрегат працюють у парі, тому під час обгону немає відчуття, що під капотом лише 1,2 літра робочого об'єму.

Найбільше Compass дивує не динамікою, а характером руху. Аеродинамічні шуми від дзеркал та стійок кузова з'являються лише на швидкості понад 130 км/год. Шумоізоляція загалом на достатньому рівні.

Ще цікавіша підвіска. Її конструкція доволі класична – спереду McPherson, позаду напівзалежна балка, але за кермом про це швидко забуваєш. У поворотах Compass поводиться передбачувано, без надмірних кренів, а інформативне кермо дозволяє точно задавати траєкторію. Для сімейного кросовера це саме той баланс, коли автомобіль не провокує їхати швидше, але й не змушує постійно пригальмовувати перед кожним поворотом.

До слова, гальма також залишають приємне враження. Педаль має зрозумілу реакцію – без помітного “вільного ходу”, а автомобіль упевнено сповільнюється навіть після активнішого розгону. Для гібрида це особливо важливо, адже під час уповільнення частину роботи бере на себе система рекуперації.

Енергоємності підвіски вистачає як на трасі з мілкими вибоїнами, так і на пересіченій місцевості Київщини біля Дніпра або ґрунтовках біля Тилігульського лиману на Одещині. Чималу роль у цьому відіграють і шини 225/60 R18. Високий профіль дозволяє спокійніше проходити нерівності та додатково захищає колеса в глибоких ямах. Ходова не безшумна, але працює так, як ти того очікуєш від кросовера – м'яко та ефективно.

Зусилля на кермі змінюється залежно від обраного режиму руху. Загалом їх тут чотири: Auto, Sport, Snow та Sand/Mud. Вони також впливають на реакцію дросельної заслінки, змінюючи контроль тягою залежно від потреб. Для передньопривідного кросовера це важливо, адже саме електроніка значною мірою визначає, наскільки впевнено він зможе рухатися на слизькому чи піщаному покритті.

А що буде, якщо з'їхати з асфальту?

Саме тут Compass має довести, що напис Jeep на його решітці – не лише елемент дизайну. Звісно, перед нами не Wrangler, та й передній привід одразу встановлює певні межі можливостей. Проте для заміської експлуатації потенціалу кросовера цілком достатньо.

Кути в'їзду та з'їзду становлять відповідно 20° та 27°, а глибина подолання броду досягає 408 мм.

Дорожній просвіт у 20 сантиметрів дозволяє без особливого страху рухатися там, де звичайному міському автомобілю вже доведеться шукати інший маршрут.

Наприклад на грунтовках і піщаних ділянках Compass почувається впевнено завдяки режиму Sand/Mud, який змушує електроніку контролювати тягу й дозволяє автомобілю не застрягнути.

Саме тут стає зрозумілим, яким насправді є новий Compass. Це не спроба зробити з сімейного кросовера Wrangler. Це автомобіль для тих, кому подобається ідея Jeep, але більшу частину часу вони їздять асфальтом.

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Ціни та висновки

В Україні новий Jeep Compass в комплектації First Edition доступний за 1 587 000 гривень – близько 35 500 доларів за поточним курсом обміну. Це виправдана ціна, оскільки цей кросовер вирізняється власним характером та технологічністю. Незабаром в Україні з’являться регулярні версії та буде оголошено ціни на них. Зокрема, для замовлення вже доступна версія Summit за 1 607 500 гривень ($36 100), яка відрізняється іншим переліком опцій та декоративного оздоблення.

Compass не намагається бути класичним Jeep у кожній деталі. Це не автомобіль, який змушує постійно думати про подолання бездоріжжя. Його сильні сторони зовсім в іншому – він має впізнавану зовнішність, якісний та добре оснащений салон, повний перелік необхідних систем допомоги водієві, комфортну підвіску, високий кліренс і дуже економічну для своїх розмірів гібридну установку.

Хоча це не той самий “Джип”, до якого усі звикли – такого Jeep буде цілком достатньо для більшості українських сімей, яким потрібен комфортний кросовер із характером та можливістю кілька разів на рік виїхати на природу.

Фото Анни Слоніцької та автора.