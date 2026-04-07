Тест-драйв Peugeot 3008 1,6 турбо: без электричества, но с характером

Peugeot 3008 нового поколения – это тот случай, когда автомобиль выглядит так, будто его нарисовали дизайнеры после двойной порции эспрессо. Агрессивный, острый, современный.

Но настоящая интрига – не в фарах или салоне. Характеры в 3008 зависит от того, что именно под капотом. И если о гибридной версии мы уже подробно рассказывали в предыдущем тест-драйве, то бензиновый вариант – это совсем другая история.

Дизайн: купе встречает хищника

У Французов всегда наблюдался особый талант к дизайну, но на этот раз они, кажется, превзошли сами себя. Посмотрите на этот силуэт – они называют это "SUV-купе". У них получилось совместить аэродинамику быстрого купе с массивностью современного кроссовера.

"Заваленные" задние стойки и агрессивное антикрыло над стеклом делают его похожим на хищника, готовящегося к прыжку. А эти фирменные "когти" светодиодов и буквально растворяющаяся в бампере решетка радиатора, – это настоящий визуальный деликатес.

Вообще, 3008-й сейчас является одним из самых красивых кроссоверов в сегменте до 30 тысяч евро, и это не просто маркетинговая лесть.

Что касается разницы между бензиновым и гибридным 3008-м, то внешне ее не увидишь. Более того, у них в максимальной версии GT, (она у нас на тесте), даже одинаковая цена! За них просят 1 617 700 грн – это $36 770.

На три тысячи долларов дешевле версия Allure, причем в ней гибрид еще доступнее на 90 тысяч гривен ($2000). То есть если уж задумали экономить на топливе, то начинать можно уже с автосалона!

Салон: Добро пожаловать в концепт-кар

Когда я впервые открыл дверь и сел внутрь 3008-го, в голове возникла только одна мысль: "Это правда серийное авто?". Но и сейчас дизайнерское решение салона вызывает восхищение каждый раз, как начинаешь рассматривать детали.

Концепция i-Cockpit уже не удивляет: маленький руль, похож на штурвал болида, расположен низко, а все приборы вынесены вверх. Однако к этому привыкаешь очень быстро, и после этого обычные рули кажутся громоздкими атрибутами автобусов прошлого века.

В нашей топовой версии GT установлена полностью изогнутая панорамная панель на 21 дюйм. Она будто парит в воздухе, создавая невероятный эффект глубины. Сюда можно вывести разнообразную информацию – от навигации до контроля показателей автомобиля, причем в разных дизайнах. Возможно, шрифты на экране иногда кажутся слишком мелкими, а сама панель во время интенсивной работы обогрева может нагреваться так, что сенсор начинает немного "подтупливать".

Материалы здесь - это отдельная история. Французы соединили серую ткань, мягкий пластик и алькантару так искусно, что автомобиль воспринимается значительно дороже своей реальной цены.

Отдельной оды заслуживают кресла с сертификатом AGR от немецкого института здоровья спины. Это не просто сиденья, это персональный терапевт. Они имеют выдвижную подушку под колени, подогрев, несколько режимов массажа и даже возможность подкачивать боковую поддержку.

Их можно настроить так плотно, что вы не сможете двигаться даже в затяжных поворотах. Причем их толщина позволяет не чувствовать колени пассажиров сзади. Задний ряд не рекордный, но вместительный. Двое взрослых садятся без проблем, есть запас и для головы, и для коленей. Детское кресло тоже становится без акробатики.

Багажник предлагает солидные 588 литров объема, и он имеет правильную прямоугольную форму. У него двухуровневый пол, что позволяет спрятать необходимые вещи, чтобы они не мешали в багажнике. И даже при этом у вас остается достаточно места для чемоданов и сумок.

Единственный нюанс - высокий порог багажника. Если вы не занимаетесь тяжелой атлетикой, загружать тяжелые чемоданы может быть не очень весело.



Сердце льва: бензин – правильный выбор

Под капотом нашего героя работает проверенный временем 1,6-литровый турбодвигатель PureTech. Он для тех, кто предпочитает традиционные двигатели и не готов к новым технологиям. Здесь мы имеем честные 180 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента, обеспечены турбонаддувом. И знаете что? Это делает машину по-настоящему живой. Пока гибридная версия на 136 сил заточена на экономию топлива и плавно помогает электромотором, бензиновый 3008-й уже несется вперед.

Разгон до сотни занимает 8,7 секунды. Это не показатели суперкара, но это на полторы секунды быстрее гибрида, что чувствуется при обгоне на трассе.

Двигатель работает в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом Aisin. Он переключает передачи мягко и логично, без тех дерганий, которыми иногда грешат роботизированные коробки. Хотя, честно говоря, остается загадкой, почему сюда не поставили 8-ступенчатый автомат, как у модели 408.

Удобно ли жить с этим "космическим кораблем" каждый день? В целом – да. На дороге Peugeot 3008 демонстрирует удивительный баланс. Вы ожидаете, что на низкопрофильных 19-дюймовых колесах он будет вытряхивать из вас душу на каждой яме. Но нет! Подвеска настроена настолько упруго и энергоемко, что кроссовер глотает неровности разбитых дорог лучше некоторых конкурентов.

Сзади здесь стоит обычная балка, но французские инженеры колдовали над ней так долго, что большинство водителей никогда не догадаются об этом, пока не заглянут под машину. Руль острый, почти картинговый, что добавляет драйверского азарта, хотя в крутых поворотах ему иногда не хватает прозрачной обратной связи. Это тот случай, когда кроссовер ведет себя как хэтчбек, но при этом не теряет комфорт.

ВЫБРАТЬ СВОЙ Peugeot 3008 можно на онлайн-складе

Практичность и реальная жизнь

Что касается аппетита, то чуда не произошло. Если ездить активно (а 1,6 Turbo к этому провоцирует), готовьтесь к 10 литрам на сотню в городском цикле. В спокойном режиме или на трассе можно увидеть цифры в районе 6,5–8 литров, что вполне адекватно для такой мощности. Конечно, для тех, кто стремится экономить, особенно в городе, существует гибрид.

Клиренс в 18 сантиметров позволяет уверенно чувствовать себя на заснеженных улицах или во время поездок на дачу. Хотя помните, что полного привода здесь нет – только передний. Система Grip Control помогает на скользких поверхностях, но штурмовать настоящее бездорожье на этой машине – идея для тех, кто очень любит прогулки за трактором.

Вердикт: Мощность против экономики

Итак, у нас есть две версии Peugeot 3008, которые в топовой комплектации GT стоят одинаково. Но бензин 1,6 Turbo – это выбор для тех, кто ценит эмоции и уверенность. Он значительно динамичнее, лучше чувствует себя на трассе и оснащен проверенным классическим автоматом.

Вы платите за это большим расходом топлива (примерно на 2,5 литра больше, чем у гибрида), но взамен получаете автомобиль, который умеет дарить удовольствие от каждого нажатия на педаль газа.

ЗАКАЗАТЬ тест-драйв Peugeot 3008 можно здесь



В то же время, гибридная версия – это рациональный путь для жителя мегаполиса. Он идеален в пробках, где может ползти на чистой электротяге, и экономит вам деньги на каждом километре. Это современная электрификация автомобиля, когда еще не готов выбирать для 100% электрический вариант.

Если бы я выбирал сердцем, то без колебаний остановился бы на 1,6 Turbo GT. Peugeot 3008 в этой версии – это не просто средство передвижения, это стильный аксессуар, который наконец научился ездить так же эффектно, как он выглядит.

Фото Анны Слоницкой.