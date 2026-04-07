Тест-драйв Peugeot 3008 1.6 турбо: без електрики, але з характером 

Peugeot 3008 нового покоління — це той випадок, коли автомобіль виглядає так, ніби його намалювали дизайнери після подвійної порції еспресо. Агресивний, гострий, сучасний.

Але справжня інтрига – не у фарах чи салоні. Характери у 3008 залежить від того, що саме під капотом. І якщо про гібридну версію ми вже детально розповідали у попередньому тест-драйві, то бензиновий варіант — це зовсім інша історія.

Дизайн: купе зустрічає хижака

Французи завжди мали особливий талант до дизайну, але цього разу вони, здається, перевершили самі себе. Подивіться на цей силует — вони називають це "SUV-купе". У них вийшло поєднати аеродинаміку швидкої кулі з масивністю сучасного кросовера.

"Завалені" задні стійки та агресивне антикрило над склом роблять його схожим на хижака, що готується до стрибка. А ці фірмові "кігті" світлодіодів та решітка радіатора, що буквально розчиняється в бампері — це справжній візуальний делікатес.

Взагалі, 3008-й зараз є одним із найгарніших кросоверів у сегменті до 30 тисяч євро, і це не просто маркетингові лестощі.

Щодо різниці між бензиновим і гібридним 3008-м, то зовні її не побачиш. Щобільше, у них в максимальній версії GT, (вона у нас на тесті), навіть однакова ціна! За них просять 1 617 700 грн – це $ 36 770.

На три тисячі доларів дешевша версія Allure, причому в ній гібрид ще доступніший на 90 тисяч гривень ($2000). Тобто якщо вже задумали економити на пальному, то починати можна вже з автосалону!

Салон: Ласкаво просимо в концепт-кар

Коли я вперше відчинив двері та сів всередину 3008-го, у голові виникла лише одна думка: "Це правда серійне авто?". Але і зараз дизайнерське рішення салону викликає захоплення щоразу, як починаєш роздивлятися деталі.

Концепція i-Cockpit вже не дивує: маленьке кермо, схоже на штурвал боліда, розташоване низько, а всі прилади винесені вгору. Проте до цього звикаєш дуже швидко, і після цього звичайні керма здаються громіздкими атрибутами автобусів минулого століття.

У нашій топовій версії GT встановлена суцільно вигнута панорамна панель на 21 дюйм. Вона ніби висить у повітрі, створюючи неймовірний ефект глибини. Сюди можна вивести різноманітну інформацію – від навігації до контролю показників автомобіля, причому в різних дизайнах. Можливо, шрифти на екрані іноді здаються занадто дрібними, а сама панель під час інтенсивної роботи обігріву може нагріватися так, що сенсор починає трохи "підтуплювати".

Матеріали тут — це окрема історія. Французи поєднали сіру тканину, м’який пластик та алькантару так майстерно, що автомобіль сприймається значно дорожчим за свою реальну ціну.

Окремої оди заслуговують крісла з сертифікатом AGR від німецького інституту здоров'я спини. Це не просто сидіння, це персональний терапевт. Вони мають висувну подушку під коліна, підігрів, кілька режимів масажу і навіть можливість підкачувати бокову підтримку.

Їх можна налаштувати так щільно, що ви не зможете порушатись навіть в затяжних поворотах. Причому їх товщина дозволяє вільно почуватись колінам пасажирів позаду. Задній ряд не рекордний, але достатній. Двоє дорослих сідають без проблем, є запас і для голови, і для колін. Дитяче крісло теж стає без акробатики.

Багажник пропонує солідні 588 літрів об’єму, і він має правильну прямокутну форму. Він має дворівневу підлогу, що дозволяє приховати необхідні речі, аби вони не заважали в багажнику. І навіть при цьому у вас залишається вдосталь місця для валіз та сумок.

Єдиний нюанс — високий поріг багажника. Якщо ви не займаєтеся важкою атлетикою, завантажувати важкі валізи може бути не дуже весело.



Серце лева: бензин – правильний вибір

Під капотом нашого героя працює перевірений часом 1,6-літровий турбодвигун PureTech. Він для тих, хто надає перевагу традиційним двигунам та не готовий до нових технологій. Тут ми маємо чесні 180 кінських сил та 300 Нм крутного моменту, забезпечені турбонаддувом. І знаєте що? Це робить машину по-справжньому живою. Поки гібридна версія на 136 сил заточена на економію пального і плавно допомагає електромотором, бензиновий 3008-й уже несеться вперед.

Розгін до сотні займає 8,7 секунди. Це не показники суперкара, але це на півтори секунди швидше за гібрид, що відчувається під час обгону на трасі.

Двигун працює в парі з класичним 6-ступеневим автоматом Aisin. Він перемикає передачі м’яко та логічно, без тих смикань, якими іноді грішать роботизовані коробки. Хоча, чесно кажучи, залишається загадкою, чому сюди не поставили 8-ступеневий автомат, як у моделі 408.

Чи зручно жити з цим "космічним кораблем" щодня? Загалом — так. На дорозі Peugeot 3008 демонструє дивовижний баланс. Ви очікуєте, що на низькопрофільних 19-дюймових колесах він буде витрушувати з вас душу на кожній ямі. Але ні! Підвіска налаштована настільки пружно та енергомістко, що кросовер ковтає нерівності розбитих доріг краще за деяких конкурентів.

Позаду тут стоїть звичайна балка, але французькі інженери чаклували над нею так довго, що більшість водіїв ніколи не здогадаються про це, поки не зазирнуть під машину. Кермо гостре, майже картінгове, що додає драйверського азарту, хоча в крутих поворотах йому іноді не вистачає прозорого зворотного зв'язку. Це той випадок, коли кросовер поводиться як хетчбек, але при цьому не втрачає комфорт.

Практичність та реальне життя

Щодо апетиту, то дива не сталося. Якщо їздити активно (а 1.6 Turbo до цього провокує), готуйтеся до 10 літрів на сотню в міському циклі. У спокійному режимі або на трасі можна побачити цифри в районі 6,5–8 літрів, що цілком адекватно для такої потужності. Певна річ, для тих, хто прагне економити, особливо в місті, існує гібрид.

Кліренс у 18 сантиметрів дозволяє впевнено почуватися на засніжених вулицях або під час поїздок на дачу. Хоча пам’ятайте, що повного приводу тут немає — тільки передній. Система Grip Control допомагає на слизьких поверхнях, але штурмувати справжнє бездоріжжя на цій машині — ідея для тих, хто дуже любить прогулянки за трактором.

Вердикт: Потужність проти економіки

Отже, ми маємо дві версії Peugeot 3008, які в топовій комплектації GT коштують однаково. Але бензин 1.6 Turbo — це вибір для тих, хто цінує емоції та впевненість. Він значно динамічніший, краще почувається на трасі та оснащений перевіреним класичним автоматом.

Ви платите за це більшими витратами пального (приблизно на 2.5 літри більше, ніж у гібрида), але натомість отримуєте автомобіль, який вміє дарувати задоволення від кожного натискання на педаль газу.

У той же час, гібридна версія — це раціональний шлях для жителя мегаполіса. Він ідеальний у заторах, де може повзти на чистій електротязі, і економить вам гроші на кожному кілометрі. Це сучасна електрифікація автомобіля, коли ще не готовий обирати для 100% електричний варіант.

Якби я обирав серцем, то без вагань зупинився б на 1.6 Turbo GT. Peugeot 3008 у цій версії — це не просто засіб пересування, це стильний аксесуар, який нарешті навчився їздити так само ефектно, як він виглядає.

Фото Анни Слоніцької.