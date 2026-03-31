Тюнеры создали внедорожную версию для Opel Frontera

Дизайн Frontera Cross сразу бросается в глаза. Основной акцент сделан на 18-дюймовые легкосплавные диски с внедорожными шинами, которые формируют уверенный силуэт. Переднюю часть дополнили защитным элементом из темной нержавеющей стали, что не только добавляет агрессии, но и выполняет практическую функцию на бездорожье.

Читайте также: Какие новые Peugeot, Citroën, Opel и Jeep появятся в Украине в 2026 году

По бокам появились массивные пороги, которые облегчают посадку и подчеркивают утилитарный характер авто. Задняя часть получила спойлер, который улучшает аэродинамику и добавляет спортивного настроения.

Эксклюзивная окраска и характер

Отдельное внимание в Irmscher уделили цветовой схеме. Основным стал глубокий зеленый оттенок, который контрастирует с белой крышей и надписями. Дополнительные темные вставки завершают образ, создавая уникальный стиль, что выгодно выделяет модель среди конкурентов.

Технические доработки: не только внешность

Изменения коснулись не только дизайна. Тюнеры также поработали над подвеской: клиренс увеличен, а настройки адаптированы для лучшей управляемости на гравии и неровных покрытиях. Это означает, что Opel Frontera в версии Cross стал более универсальным – он способен уверенно чувствовать себя как в городе, так и за его пределами.

Баланс между стилем и практичностью

В Irmscher подчеркивают, что главная идея проекта – это баланс. Европейские водители все чаще ищут автомобили, которые сочетают стиль, комфорт и базовые внедорожные возможности без радикальных изменений. Именно поэтому Frontera Cross не превратили в экстремальный оффроудер. Вместо этого он получил умеренные, но продуманные доработки, которые делают его более функциональным в повседневной жизни.

Также интересно: Opel показал новые Astra и Astra Sports Tourer

Когда ждать и сколько будет стоить

На данный момент в Irmscher не раскрывают ни сроки старта продаж, ни стоимость пакета доработок. Впрочем, учитывая интерес к сегменту доступных кроссоверов, такая версия может найти своего покупателя довольно быстро.