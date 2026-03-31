Тюнери створили позашляхову версію для Opel Frontera

Дизайн Frontera Cross одразу впадає в око. Основний акцент зроблено на 18-дюймові легкосплавні диски з позашляховими шинами, які формують впевнений силует. Передню частину доповнили захисним елементом із темної нержавіючої сталі, що не лише додає агресії, а й виконує практичну функцію на бездоріжжі.

З боків з’явилися масивні пороги, які полегшують посадку та підкреслюють утилітарний характер авто. Задня частина отримала спойлер, який покращує аеродинаміку та додає спортивного настрою.

Ексклюзивне забарвлення та характер

Окрему увагу в Irmscher приділили кольоровій схемі. Основним став глибокий зелений відтінок, який контрастує з білим дахом і написами. Додаткові темні вставки завершують образ, створюючи унікальний стиль, що вигідно вирізняє модель серед конкурентів.

Технічні доопрацювання: не лише зовнішність

Зміни торкнулися не тільки дизайну. Тюнери також попрацювали над підвіскою: кліренс збільшено, а налаштування адаптовано для кращої керованості на гравії та нерівних покриттях. Це означає, що Opel Frontera у версії Cross став більш універсальним – він здатен впевнено почуватися як у місті, так і за його межами.

Баланс між стилем і практичністю

У Irmscher наголошують, що головна ідея проєкту – це баланс. Європейські водії дедалі частіше шукають автомобілі, які поєднують стиль, комфорт і базові позашляхові можливості без радикальних змін. Саме тому Frontera Cross не перетворили на екстремальний офроудер. Замість цього він отримав помірні, але продумані доопрацювання, які роблять його більш функціональним у повсякденному житті.

Коли чекати і скільки коштуватиме

На даний момент у Irmscher не розкривають ні терміни старту продажів, ні вартість пакету доопрацювань. Втім, з огляду на інтерес до сегмента доступних кросоверів, така версія може знайти свого покупця доволі швидко.