Toyota ограничивает продажи GR GT: ни одного автомобиля еще не продано

Как пишет Carscoops, Toyota уточнила, что ни один GR GT пока не был продан. Компания только собирает информацию о потенциальных покупателях и еще не определила, кто получит возможность приобрести автомобиль.

Toyota уже получила сотни заявок на GR GT

Интерес к новому суперкару оказался значительным еще до открытия официальных заказов. По словам старшего вице-президента Toyota по автомобильным операциям Эндрю Гиллеланда, более 150 потенциальных покупателей встретились с представителями компании во время мероприятия The Quail, чтобы подробнее ознакомиться с автомобилем. Именно масштаб этого интереса заставил Toyota предупредить клиентов, что удовлетворить спрос компания не сможет.

Ожидается, что американский рынок получит всего около 200-250 экземпляров GR GT, хотя окончательное глобальное количество автомобилей пока не объявлено. После мероприятия Toyota открыла специальную страницу для сбора информации о заинтересованных покупателях. Однако это еще не означает, что они получили гарантированное право на покупку суперкара. Компания отмечает, что процесс распределения автомобилей пока не завершен.

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Toyota хочет избежать спекуляций

Ограниченная доступность GR GT должна не только создать вокруг автомобиля дополнительную эксклюзивность. Toyota также хочет не допустить ситуации, когда редкие машины будут покупать исключительно для дальнейшей перепродажи по более высокой цене. Автопроизводитель стремится передать автомобили клиентам, действительно планирующим ими пользоваться.

Ранее директор программы спортивных автомобилей Gazoo Racing Джефф Бал сообщал, что потенциальные покупатели должны пройти специальную проверку перед получением разрешения на покупку GR GT. Пока неизвестно, введет ли Toyota дополнительные ограничения на последующую перепродажу автомобиля. Для столь редкой модели это вполне возможно, однако официального решения на этот счет компания пока не объявила.

GR GT станет самой мощной Toyota

Новый GR GT станет флагманом спортивной линейки Gazoo Racing. Автомобиль имеет 4,0-литровый V8 бензиновый с двойным турбонаддувом, дополненный гибридной системой. Суммарная отдача силовой установки превысит 650 л.с., а максимальный крутящий момент составит около 850 Нм. Мощность передается через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

По предварительной информации, стартовая цена автомобиля в США составит около 220 000 долларов. Для Toyota это очень высокая сумма, однако в сегменте эксклюзивных спортивных автомобилей такая цена не выглядит нетипичной. Первые автомобили для клиентов ожидаются в 2027 году. До этого Toyota еще должна завершить процесс отбора покупателей и определить окончательное распределение машин между рынками.