Toyota обмежує продажі GR GT: жодного автомобіля ще не продано

Як пише Carscoops, Toyota уточнила, що жоден GR GT поки не був проданий. Компанія лише збирає інформацію про потенційних покупців і ще не визначила, хто саме отримає можливість придбати автомобіль.

Toyota вже отримала сотні заявок на GR GT

Інтерес до нового суперкара виявився значним ще до відкриття офіційних замовлень. За словами старшого віцепрезидента Toyota з автомобільних операцій Ендрю Гіллеланда, понад 150 потенційних покупців зустрілися з представниками компанії під час заходу The Quail, щоб детальніше ознайомитися з автомобілем. Саме масштаб цього інтересу змусив Toyota попередити клієнтів, що задовольнити попит компанія не зможе.

Очікується, що американський ринок отримає лише близько 200-250 екземплярів GR GT, хоча остаточна глобальна кількість автомобілів поки не оголошена. Після заходу Toyota відкрила спеціальну сторінку для збору інформації про зацікавлених покупців. Однак це ще не означає, що вони отримали гарантоване право на придбання суперкара. Компанія наголошує, що процес розподілу автомобілів поки не завершений.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Toyota хоче уникнути спекуляцій

Обмежена доступність GR GT має не лише створити навколо автомобіля додаткову ексклюзивність. Toyota також хоче не допустити ситуації, коли рідкісні машини купуватимуть винятково для подальшого перепродажу за значно вищою ціною. Автовиробник прагне передати автомобілі клієнтам, які справді планують ними користуватися.

Раніше директор програми спортивних автомобілів Gazoo Racing Джефф Бал повідомляв, що потенційні покупці повинні пройти спеціальну перевірку перед отриманням дозволу на придбання GR GT. Поки невідомо, чи запровадить Toyota додаткові обмеження на подальший перепродаж автомобіля. Для настільки рідкісної моделі це цілком можливо, однак офіційного рішення з цього приводу компанія поки не оголосила.

GR GT стане найпотужнішою Toyota

Новий GR GT стане флагманом спортивної лінійки Gazoo Racing. Автомобіль має 4,0-літровий бензиновий V8 з подвійним турбонаддувом, доповнений гібридною системою. Сумарна віддача силової установки перевищить 650 к.с., а максимальний крутний момент становитиме близько 850 Нм. Потужність передаватиметься через восьмиступеневу автоматичну коробку передач.

За попередньою інформацією, стартова ціна автомобіля у США становитиме близько 220 000 доларів. Для Toyota це надзвичайно висока сума, однак у сегменті ексклюзивних спортивних автомобілів така ціна не виглядає нетиповою. Перші автомобілі для клієнтів очікуються у 2027 році. До цього Toyota ще має завершити процес відбору покупців та визначити остаточний розподіл машин між ринками.