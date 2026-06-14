Toyota представила экспериментальную 700-сильную Camry с двумя двигателями

Уникальный автомобиль стал одним из двух концептов, которые подразделение Toyota Gazoo Racing подготовило специально к 24-часовой гонке Super Taikyu. Оба проекта разработали в честь дебюта Camry на внутреннем рынке Японии (модель производится на заводах в США). Однако разработчики сразу отметили, что этот двухмоторный седан создан в единственном экземпляре и ни при каких условиях не попадет в серийное производство, пишет Carscoops.

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Уникальная техническая архитектура с двумя турбомоторами

Главная особенность экспериментальной Camry заключается в ее силовой установке, которая суммарно выдает более 700 лошадиных сил. Чтобы достичь таких показателей, инженеры Gazoo Racing решили разместить один двигатель в передней части кузова, а второй – непосредственно в багажном отделении. Конфигурация силовых агрегатов включает в себя:

Знакомый поклонникам бренда 1,6-литровый трехцилиндровый турбомотор впереди, который серийно устанавливается на экстремальные модели GR Yaris и GR Corolla;

Задний 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель от подразделения GR, который развивает мощность до 400 лошадиных сил.

Этот агрегат объемом 2.0 литра является абсолютно новой разработкой компании и еще не внедрен ни в одну серийную дорожную модель. Ожидается, что в будущем этот двигатель станет основой для следующих спортивных новинок бренда, среди которых могут быть возрождены культовые спорткары Celica и MR2.

Совместная работа двух двигателей позволила реализовать уникальную систему полного привода, где каждая ось приводится в движение отдельным топливным мотором. Для соответствия такой мощности автомобиль получил агрессивные кастомные бамперы, значительно расширенные колесные арки и массивное фиксированное антикрыло на крышке багажника.

Модификация Camry в традиционном японском стиле Bōsōzoku

Второй концептуальный автомобиль, подготовленный командой Toyota Racing для фестиваля скорости, получил кардинально другое стилистическое направление. Седан окрасили в глубокий черный цвет с яркими зелеными акцентами, а источником вдохновения для разработчиков стала аутентичная японская автомобильная субкультура босодзоку (Bōsōzoku).

Экстерьер этой версии отличается гипертрофированными кузовными элементами: экстремально длинным и низким передним сплиттером, нетипичным по форме большим задним спойлером и специфическими выхлопными трубами высотой два метра, которые вертикально поднимаются над задней частью машины. Салон автомобиля также подчеркивает принадлежность к эпатажной культуре. Внутри установили оригинальную стеклянную ручку коробки переключения передач с имитацией кубика льда, а на центральном тоннеле трансмиссии разместили экстравагантный стеклянный мундштук для сигар.